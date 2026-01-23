Transportistas critican la prohibición de la DGT a camiones de circular en 3.000 km de autovías por la nieve

Las principales organizaciones empresariales que representan a los transportistas han criticado la prohibición decretada por la Dirección General de Tráfico (DGT) a los camiones de circular en más de 3.000 kilómetros de autovías y carreteras nacionales por el riesgo de nevadas.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha mostrado su rechazo a esas restricciones, al considerar que se han impuesto "sin la previsión necesaria" y que provocarán que muchos camioneros "se queden tirados en medio de las carreteras" por no tener alternativas reales para seguir circulando.

"Una medida de este calado no puede ponerse en marcha sin el margen temporal necesario para que las empresas y los profesionales del transporte puedan reorganizar rutas, horarios, cargas y descansos. El transporte de mercancías no es una actividad que pueda detenerse o modificarse de cualquier modo y en apenas unas horas sin consecuencias graves: detrás de cada camión hay una planificación compleja, compromisos contractuales y, sobre todo, una persona", argumenta la CETM.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) cree que la prohibición es "desmedida y precipitada" y que "condena a los transportistas a pasar el fin de semana lejos de sus hogares y tirados en medio de ningún sitio, al no permitirles planificar su viaje de manera adecuada".

"El sector estará atento a la efectividad de la medida y si la misma tiene más que ver con el miedo a asumir, otro más, el fracaso de la gestión de las infraestructuras y su mantenimiento", argumenta la patronal.

En el caso de que, como creen que viene sucediendo en muchas de las prohibiciones que se imponen a la circulación de camiones, el resultado son carreteras vacías sin impedimentos al tráfico rodado en muchos de sus tramos, advierten de que solicitarán que se asuman las responsabilidades que se hayan derivado del "gravísimo e innecesario daño causado a las empresas y a los trabajadores del sector del transporte por carretera".