Nagore Robles comparte la receta de la sopa nutritiva, reconfortante, y anti-resfriados perfecta para esta época

La receta de sopa revelada por Nagore Robles incluye entre sus ingredientes jengibre, cúrcuma y hierbas frescas como la hierbabuena, la menta y el cilantro, componentes que la presentadora relaciona con la capacidad de aliviar el malestar propio de los resfriados y reforzar el sistema inmunológico. La exconcursante de realities televisivos ha compartido la preparación de este plato con sus seguidores, detallando tanto su sencillez como los beneficios que, según su experiencia, puede aportar durante los días fríos o de síntomas gripales. La propuesta culinaria, presentada desde su perfil en redes sociales, llega en un momento en el que Robles consolida su papel como creadora de contenido gastronómico, según informó el medio.

La incursión de Nagore Robles en la creación de contenido culinario ha cobrado protagonismo tras su decisión de evitar comentarios sobre su vida personal en redes sociales, luego de un periodo de atención mediática en torno a su relación sentimental con Carla Flila. De acuerdo con los detalles publicados en el medio, su experiencia en programas como 'Bake Off: Famosos al horno' la ha impulsado a ampliar sus conocimientos en cocina, aprovechando el interés generado por sus recetas.

El medio detalló que la receta, calificada como "anti-resfriados" por la propia Robles, consiste en una sopa cuyos ingredientes principales son un puerro, una zanahoria, una patata, jengibre fresco, dos contramuslos de pollo con piel y grasa, un litro de caldo de verduras ecológico y una cucharada de cúrcuma. Completan la lista sal, pimienta, un chorrito de aceite de oliva, lima y las hierbas frescas para la presentación final.

Según consignó la fuente, el proceso de preparación comienza con el rehogado de las verduras y el jengibre en aceite de oliva dentro de una cazuela. Luego se añade el pollo, previamente salpimentado y limpio, que se deja dorar para que aporte sabor. Después se incorpora el caldo de verduras y se cocina a fuego medio hasta que el pollo está hecho. En ese punto, se retira el pollo, se limpia y se trocea, mientras en la cazuela se suma la cúrcuma y se utiliza batidora para obtener una crema fina. Finalmente, el pollo desmenuzado regresa a la olla y se añade lima al gusto antes de ajustar la sal y emplatar con hierbas frescas, según describió la presentadora.

Nagore Robles ha puntualizado en su publicación, reproducida por el medio, que esta receta resulta especialmente útil para quienes buscan un plato "reconfortante y nutritivo", y que la sopa puede facilitar la recuperación en casos de gripe o malestar. La exgran hermana destacó que la incorporación de grasas del pollo favorece la textura jugosa del plato y que el uso de ingredientes sencillos permite una preparación accesible, sin requerir conocimientos avanzados de cocina.

El medio recordó que la transición de Robles hacia el contenido culinario coincide con su intención de redefinir su presencia pública, canalizando el interés de su audiencia hacia propuestas prácticas de autocuidado. La receta, compartida con instrucciones paso a paso y opciones para personalizar el toque final con diferentes hierbas, refuerza este viraje y consolida su perfil como referente para quienes buscan alternativas caseras frente a los síntomas propios de la temporada invernal y la exposición al frío.

