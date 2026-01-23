La nieve obliga a cortar la carretera CC-242 de Piornal a Garganta la Olla

Las complicaciones en la red viaria de la provincia de Cáceres se han intensificado durante este viernes, ya que la presencia de nieve ha provocado el cierre total de la carretera CC-242, que conecta Piornal y Garganta la Olla, según detalló la Guardia Civil. Este corte afecta a toda la vía, desde el kilómetro 1 hasta el 15, e impide cualquier tránsito entre estas dos localidades. Según informó la Guardia Civil, este nuevo bloqueo eleva a tres el número de carreteras cerradas en la región debido al impacto de las condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con la información consignada por la Guardia Civil, el corte de la carretera CC-242 se suma a los ya existentes en la CC-224, entre Hervás y Cabezuela del Valle, y la CC-146, de Zarza la Mayor hasta la frontera con Portugal. La carretera CC-224 permanece clausurada por la acumulación de nieve en el tramo del Puerto de Honduras. Mientras tanto, la CC-146 sigue cerrada a causa de una inundación. Ambos cierres continúan vigentes desde la tarde del día anterior.

El organismo de seguridad vial ha informado que estas interrupciones al tráfico responden a la persistencia de vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas en la zona. Las nevadas y lluvias intensas han ocasionado que varias rutas se mantengan cerradas, dificultando el acceso y la comunicación entre distintas localidades de la provincia. La autoridad ha insistido en que la prioridad es garantizar la seguridad de los conductores y habitantes de la región ante el deterioro de las condiciones en las carreteras afectadas.

El medio local también ha detallado que los servicios de emergencia continúan desplegados en los sectores donde se han producido los cortes, con el fin de monitorear posibles cambios y proceder a la reapertura de las vías en cuanto sea viable. La acumulación de nieve obstaculiza especialmente los desplazamientos por los pasos montañosos, como el del Puerto de Honduras, mientras las lluvias han provocado inundaciones en puntos específicos de algunas rutas, según publicó la Guardia Civil.

Las autoridades aconsejan extremar la precaución y seguir las recomendaciones emitidas, mientras el personal de conservación vial mantiene labores de vigilancia y limpieza donde las condiciones lo permiten. Según los datos aportados por la Guardia Civil, la situación meteorológica obligó a interrumpir el tráfico de manera preventiva para evitar riesgos asociados a la nieve y a posibles crecidas de caudales en zonas propensas a inundaciones. Las restricciones a la circulación afectan tanto a desplazamientos particulares como al transporte de mercancías que habitualmente circulan por estas vías.

El cierre de la CC-242 supone un obstáculo para las personas que necesitan desplazarse entre Piornal y Garganta la Olla, especialmente destacados durante jornadas laborales o para el acceso a servicios esenciales. Asimismo, la continuidad de las restricciones en la CC-224 y la CC-146 impacta a los habitantes de Hervás, Cabezuela del Valle y Zarza la Mayor, además de intervenir en la circulación con el país vecino Portugal. Las complicaciones meteorológicas de la región de Cáceres, tal como destacó la Guardia Civil, mantienen la atención de las autoridades locales y regionales, que monitorizan en tiempo real la evolución del temporal y las condiciones de seguridad en la vía pública.

Las autoridades han reiterado a la población que se mantenga informada ante nuevos avisos sobre el estado de las carreteras y que pospongan los desplazamientos no imprescindibles hasta que la situación meteorológica mejore, según consignó la Guardia Civil.

La combinación de nevadas y lluvias intensas en varios puntos de la provincia ha llevado a establecer una vigilancia permanente sobre la infraestructura viaria, con la intención de reabrir las rutas apenas existan las condiciones de seguridad necesarias, señaló el organismo policial encargado del tráfico en la zona.