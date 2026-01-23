Agencias

La investigación del accidente de Adamuz sostiene que el carril se fracturó antes del paso del Iryo

Guardar

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado que el carril sobre el que circuló el Iryo que descarriló el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) ya estaba fracturado antes del paso del tren.

"Se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", explica en la última actualización de la investigación que está elaborando. En cuanto a las causas de la rotura del carril, no se descarta ninguna hipótesis, según el informe preliminar de la CIAF.

La comisión ha concluido esto al sostener que las muescas encontradas en las ruedas y la deformación observada en el carril "son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado".

En cualquier caso, la CIAF remarca que las hipótesis planteadas en esta actualización "deben ser consideradas provisionales y pendientes de verificación, a través de pruebas adicionales que se prevé realizar en las próximas fases".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Disciplina multa al Espanyol y le apercibe de cierre de estadio por el botellazo a Gazzaniga

El comité disciplinario de la RFEF impone al club barcelonés una sanción económica y advierte sobre la posible clausura total del RCDE Stadium tras el incidente con el portero argentino durante el enfrentamiento frente al conjunto gerundense

Disciplina multa al Espanyol y

Cuerpo afirma que la UE cuenta con medidas para responder a EEUU: "Todos los instrumentos están sobre la mesa"

El titular de Economía de España subraya que el bloque comunitario está preparado para hacer frente a restricciones comerciales de Washington, defendiendo que se tomarán acciones proporcionadas si el gobierno estadounidense impone nuevos gravámenes a productos europeos

Cuerpo afirma que la UE

SATSE pide que se abandone el "interés partidista" y reclama al Gobierno y CCAA una financiación finalista en Sanidad

SATSE insta a las autoridades a establecer mecanismos económicos específicos en salud ante las diferencias territoriales detectadas, argumentando que esta medida permitiría evitar disparidades y asegurar supervisión efectiva en la gestión de los recursos asignados

SATSE pide que se abandone

La española Zonair3D fabricará en India para competir en la "industria del aire limpio"

Infobae

Zelenski saca del equipo negociador de Ucrania a su ex mano derecha que dimitió tras ser acusado de corrupción

Zelenski saca del equipo negociador