JBL BandBox, un nuevo amplificador y altavoz que usa la IA para separar voces e instrumentos

JBL ha presentado la gama de amplificadores y altavoces portátiles JBL BandBox, que utilizan la inteligencia artificial (IA) para separar voces e instrumentos en tiempo real para crear mezclas personalizadas que acompañen al artista.

La gama JBL BandBox utiliza la tecnología Stem AI para aislar o eliminar voces, guitarra o batería de cualquier pista en tiempo real desde el propio dispositivo, con el objetivo de que el músico pueda interpretar una canción con una mezcla personalizada.

Esta tecnología está presente en los nuevos BandBox Solo y BandBox Trio, enfocados a músicos solistas y grupos, respectivamente, independientemente de su nivel, a los que ofrecen un audio equilibrado con agudos nítidos, medios envolventes y graves profundos, como ha destacado JBL en una nota de prensa.

BandBox Solo, de tamaño compacto, incluye una entrada para guitarra o micrófono y da acceso a varias funciones desde la 'app' JBL ONE, como la posibilidad de elegir entre modelos de amplificadores vintage o modernos y efectos como la modulación, el coro y la reverberación sin necesidad de pedales.

BandBox Trio, por su parte, incluye cuatro entradas para instrumentos, y permite equilibrar niveles, moldear el tono y aplicar efectos directamente desde el altavoz gracias con el mezclador de cuatro canales integrado.

Este modelo dirigido a grupos emplea una batería reemplazable y controles físicos en la proia unidad, para un control táctil.

Ambos modelos, JBL BandBox Solo y Trio, estarán disponibles a partir del febrero a un precio de 229,99 euros y 599,99 euros, respectivamente.