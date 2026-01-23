Irán tilda de "falsas" las declaraciones de Trump sobre la suspensión de la ejecución de más de 800 personas

La Fiscalía General de Irán ha tildado este viernes de "completamente falso" que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera para impedir la ejecución de más de 800 personas tras las últimas protestas, después de que el mandatario haya dicho en varias ocasiones durante los últimos días que sus amenazas a Teherán impidieron estos ajusticiamientos supuestamente planificados.

"Tras ver la rápida y decisiva reacción del revolucionario pueblo de Irán, el poco razonable y arrogante presidente de Estados Unidos ha adoptado una posición endeble y afirmado que evitó la ejecución de 800 personas, lo que es absolutamente falso", ha señalado el fiscal general, Mohamad Movahedi.

"Ni esta cifra es real ni el aparato judicial ha adoptado una decisión en este sentido", ha manifestado, al tiempo que ha subrayado que "el aparato judicial es una institución totalmente independiente que no se ve afectada por presiones exteriores", según ha informado la agencia iraní de noticias Khabar.

Así, ha recalcado que el país asiático "cuenta con separación de poderes". "La responsabilidad de cada una de las instituciones es clara y no aceptamos de ninguna forma órdenes por parte de extranjeros", ha esgrimido, al tiempo que ha rechazado también las amenazas de Trump contra el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

"Desde nuestra perspectiva, esta insolencia y osadía supone una declaración de guerra. En este sentido, cualquier agresión implicará que los intereses de Estados Unidos en el mundo estarán amenazados por seguidores de la República Islámica de Irán", ha esgrimido Mohavedi.

De esta forma, ha hecho hincapié en que "las bases e intereses del arrogante régimen de Estados Unidos y el régimen infanticida sionista --en referencia a Israel-- serán considerados objetivos de una respuesta legítima por parte de Irán y sus seguidores, que son muy numerosos en Estados Unidos".

Las palabras de Mohavedi han llegado después de que Trump afirmara el jueves que espera que no sean necesarias "mayores acciones" contra Irán y asegurara que sus amenazas a Teherán llevaron a la anulación de la ejecución de cerca de 840 manifestantes. "Iban a colgar a 837 personas. Les dije que no pueden hacer eso y que si lo hacían, sería malo", sostuvo.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha reconocido que las últimas semanas han sido "una prueba difícil" que ha causado "un profundo sufrimiento", antes de achacar los incidentes durante las protestas a "una respuesta vengativa de los enemigos de la nación iraní" tras su "derrota" en el conflicto desatado por la ofensiva lanzada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos.

Por su parte, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos ha elevado a más de 5.000 los muertos por la represión de las protestas, después de que las autoridades indicaran en un primer balance publicado esta semana que más de 3.000 personas habían fallecido en el marco de las movilizaciones.