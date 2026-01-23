Fundación IDIS nombra a Fernando Campos como nuevo presidente hasta junio de 2028

El reciente nombramiento del CEO de Sanitas, Carlos Jaureguizar, como uno de los ocho vicepresidentes en la nueva directiva del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) destaca la intención de la organización de conformar un liderazgo diverso dentro del sector sanitario privado. Según consignó Fundación IDIS en una reunión extraordinaria del Patronato celebrada el viernes, la presidencia para el periodo que concluye en junio de 2028 recaerá en Fernando Campos, hasta ahora vicepresidente y consejero delegado de DKV en España.

La Fundación IDIS detalló que la designación de Campos se produjo tras la dimisión de Iñaki Peralta y su cese como presidente. El nuevo presidente expresó en el marco del encuentro su perspectiva sobre el momento clave que atraviesa la organización, al señalar: “Mi objetivo es seguir impulsando los pilares fundamentales de la Fundación, como la innovación, la calidad y la colaboración, mientras nos enfocamos en los nuevos desafíos sociodemográficos, en los avances tecnológicos acelerados y en la inteligencia artificial como factor transformador en todas las industrias”, cita el organismo.

El consejo directivo renovado queda así conformado por Fernando Campos como presidente, Adolfo Fernández-Valmayor (Quirónsalud) en la función de secretario general, y Marta Villanueva como directora general. Los vicepresidentes incluyen no solo a Jaureguizar, sino también a Juan Abarca (HM Hospitales), Juan José Afonso (Orden Hospitalaria San Juan de Dios), Jorge Gallardo (Vithas), Francisco Ivorra (Asisa), Javier Murillo (Segurcaixa Adeslas), Elena Sanz (Mapfre) e Ignacio Vivas (Ballesol), según informó Fundación IDIS.

La trayectoria profesional de Fernando Campos abarca más de dos décadas en posiciones de alta responsabilidad dentro del sector sanitario, incluyendo cargos como CEO de Health Solutions EMEA en AON y consejero delegado de Cigna España, de acuerdo con la reseña de Fundación IDIS. Campos posee título en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, un MBA Internacional por IE Business School y una formación ejecutiva correspondiente a un programa de alta dirección en IESE.

De cara al futuro próximo, Fundación IDIS ha delineado sus prioridades estratégicas hasta 2026 bajo el lema “Una nueva salud. Es cosa de todos”. Estas líneas de trabajo integran la cohesión del sector, la transparencia, la divulgación y la transformación como ejes rectores, en los cuales se enfatizan la prevención, la innovación, la calidad y la digitalización. Fundación IDIS remarca la importancia de la colaboración y la integración entre los diversos actores del sistema sanitario.

Uno de los proyectos señalados como prioritarios consiste en analizar el impacto de la inteligencia artificial sobre la eficiencia y calidad en el ámbito sanitario privado. Fundación IDIS indicó que la iniciativa se desarrollará en varias fases y se extenderá hasta junio de 2028. “El objetivo consiste en conectar la IA a los flujos de valor en atención, diagnóstico y gestión de pacientes”, explica la institución, subrayando que también se buscará garantizar que tanto las infraestructuras sanitarias como la cultura organizacional se adecuen a los avances tecnológicos que marcan la evolución del sector.

La Fundación prevé utilizar los resultados de estas actividades para impulsar mejoras comprobables en la salud de los pacientes y reforzar la sostenibilidad del sector sanitario. Según la organización, las conclusiones obtenidas del proyecto se orientarán a generar avances concretos en las prácticas asistenciales y en los sistemas de gestión internos y externos, robusteciendo así el papel de la sanidad privada en la integración con el sistema nacional.

En su comunicación, Campos reconoció “la ilusión” con la que asume su nueva función, según publicó Fundación IDIS, y valoró el contexto como una oportunidad para reafirmar el liderazgo de la organización en la transformación del sistema sanitario. El Patronato ratificó el respaldo a la nueva junta directiva y la ratificación de la estrategia expuesta para los próximos años. El medio detalló que, además de redefinir el liderazgo, la entidad promueve una agenda enfocada en adaptar el sector a los desafíos que plantean tanto la evolución social como los rápidos cambios tecnológicos y demográficos, considerando la inteligencia artificial como uno de los componentes determinantes.

A través de la reorganización interna y la definición de los proyectos estratégicos, la Fundación IDIS toma posición ante los retos actuales del sector y establece sus prioridades programáticas de cara al ciclo que concluirá en junio de 2028, sumando nuevas figuras a su conducción y reforzando la apuesta por la innovación tecnológica y la conexión con el sistema nacional de salud, tal como enfatizó la información difundida por Fundación IDIS.