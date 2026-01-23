Agencias

El árbol molle, símbolo de Perú, vuelve a los jardines del Mundial tras el derribo del anterior ejemplar por 'Filomena'

El árbol molle (Schinus molle), símbolo de Perú, ha vuelto este viernes a los jardines del Mundial del distrito madrileño de Chamartín tras el derribo del anterior ejemplar como consecuencia de la tormenta 'Filomena'.

El concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, ha participado en la plantación del árbol, promovida por la Embajada de Perú, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Esta acción, que se enmarca en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), refuerza los lazos entre Madrid y Perú no sólo a nivel institucional, sino también turístico. Según Aena, en 2024, el total de pasajeros de Madrid a Lima ascendió a 623.085, incluyendo turistas y no turistas.

Además, se incorpora a la estrategia de la ciudad de posicionamiento internacional con un modelo de turismo de alto impacto y sostenible, ya que la capital ha sido reconocida 'Ciudad Arbórea del Mundo' por la ONU por sexto año consecutivo por su compromiso con la sostenibilidad y también.

Según World Travel Awards, la capital es el destino líder en turismo de reuniones y congresos y ha sido reconocida mejor destino urbano del mundo en 2024 y el primero en gastronomía en Europa, según Time Out.

