Bruselas pide mantener suspendidas seis meses más las represalias a EEUU, tras retirar Trump su amenaza

La Comisión Europea presentará "pronto" una propuesta para prorrogar seis meses la suspensión de las represalias sobre 93.000 millones de euros en compras a Estados Unidos que la UE barajaba reactivar este 7 de febrero, en respuesta a las amenazas --ya retiradas-- del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles adicionales del 10% a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia.

"La Comisión presentará pronto una propuesta para prorrogar la suspensión de las contramedidas que está previsto que expire el próximo 7 de febrero", ha indicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en una rueda de prensa en Bruselas.

Según ha defendido el portavoz, el fin de las tensiones de esta semana entre la Casa Blanca y la Unión Europea muestran que el bloque europeo "está plenamente preparado para reaccionar cuando es necesario"; y en esa línea ha querido dejar claro que la suspensión de las represalias no impide a la UE reactivarlas en todo momento si es necesario.

La Unión Europea ha logrado el entendimiento con "medios políticos y diplomáticos", ha asegurado el portavoz, quien ha puesto en valor que la Unión priorice resolver las diferencias mediante el diálogo frente a la opción de una "espiral de medidas y contramedidas", que lastraría a las economías implicadas y sólo "beneficia a los rivales".

Así las cosas, Gill ha dicho que, con los aranceles adicionales por la crisis abierta sobre Groenlandia fuera de la mesa, el acuerdo que el pasado verano sellaron Bruselas y Washington para poner un tope del 15% a la mayoría de aranceles estadounidenses a cambio de que la UE renunciar a imponer contramedidas "puede ser implementado".

"La presidenta (de la Comisión Europea, Ursula) von der Leyen, ha sido muy clara respecto a que un acuerdo es un acuerdo. La declaración conjunta (del verano en Escocia) es nuestro acuerdo y sigue siendo la 'hoja de ruta' para crear unas condiciones estables y predecibles necesarias para el comercio transatlántico", ha resumido el portavoz comunitario.

"Para dejarlo claro, las medidas quedarán en suspenso pero si las necesitamos en cualquier momento en el futuro, pueden ser rehabilitadas", ha remachado el portavoz comunitario, sin aclarar la fecha concreta en que el Ejecutivo comunitario presentará la propuesta.

Para que la prórroga sea efectiva, los servicios comunitarios tienen que presentar una propuesta formal a los Veintisiete, quienes en una reunión de expertos pueden dar luz verde o frenarla. En caso de que los gobiernos no fueran capaces de acordar una posición ni a favor ni en contra de la medida, la responsabilidad de la decisión vuelve a la Comisión, que tendría entonces potestad para adoptarla formalmente.