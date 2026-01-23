América Latina aterriza en Madrid Fusión con Río de Janeiro como ciudad internacional invitada

El reconocimiento de Río de Janeiro como Ciudad Internacional Invitada resalta su capacidad de integrar tradiciones con mestizaje cultural en la gastronomía, una de las características que, según detalló el medio El País, marcarán la próxima edición de Madrid Fusión. Este evento, que se realizará del 26 al 28 de enero en Ifema Madrid, congregará a representantes culinarios de Argentina, Perú, México y la mencionada ciudad brasileña en un encuentro que enfatiza el carácter global del certamen en su vigésima cuarta edición.

De acuerdo con la información publicada por El País, Argentina está representada en Madrid Fusión por el chef Dante Liporace, oriundo de Bahía Blanca, quien acumula experiencia en restaurantes de Italia y España, incluido su paso por El Bulli bajo la dirección de Ferran Adrià. Liporace presentará una conferencia sobre la evolución de la cocina argentina desde sus orígenes hasta la actualidad. Junto a él, otros chefs argentinos como María Florencia Rodríguez, Matías Gutiérrez, Gunther Moros, Luciano Nanni, Patricio Negro y Alejandra Repetto prepararán platos emblemáticos de diferentes regiones en el pabellón nacional, permitiendo que los asistentes degusten la diversidad de sabores y tradiciones del país. Estos profesionales representan no solo diferentes territorios, sino también ecosistemas culinarios con identidad propia.

El papel de Argentina se refuerza mediante la presencia de chefs embajadores designados como Marca País, tales como Javier Brichetto, Carito Lourenço, Germán Carrizo y Gabriela Tassile. Según reportó El País, este grupo busca consolidar la posición argentina como un actor esencial dentro del intercambio gastronómico internacional, visibilizando la cocina como una herramienta de identidad, cultura, desarrollo productivo y como puente para innovar en la transmisión de sabores y tradiciones.

La propuesta argentina incluye también a Diego Cabrera, uno de los bartenders más reconocidos internacionalmente y propietario de establecimientos como Salmón Gurú y Viva Madrid. Cabrera presentará un espacio dedicado a la coctelería, donde exhibirá "La nueva coctelería argentina: tendencias, identidad e innovación", tal como consignó El País. Por su parte, el sommelier Maximiliano Pérez, al frente de El Mercado en el Hotel Faena de Buenos Aires, dirigirá una degustación de vinos provenientes del denominado "Cordón de los Andes" dentro de The Wine Edition. Este congreso, encuadrado en Madrid Fusión, constituye uno de los foros más significativos de vino y enología en Europa. En este contexto, Pilar Oltra, fundadora de Vinology en Madrid, guiará otra cata y una clase magistral enfocada en las regiones vitivinícolas argentinas, condiciones climáticas y tipos de uva distintivos de ese país.

Por el lado de Perú, la propuesta se centra en el espacio Taberna Limeña, una recreación de las tabernas tradicionales del centro histórico de Lima, que combina gastronomía y cultura en un entorno diseñado para el intercambio y la convivencia, según informó El País. Esta instalación ofrecerá una barra activa donde se suceden diferentes preparaciones, bebidas y conversaciones. La apertura incluye la participación de Paula Gutiérrez y Roberto Sihuay, que presentan una experiencia integradora de los ámbitos marino, andino, amazónico y global. La nueva cocina amazónica peruana tendrá representantes como Omar Malpartida y Luis Arévalo, mientras que otro espacio estará a cargo de Robert Richter y Juan Alfonso Urrutia, quienes mostrarán los sabores y técnicas de la Costa Norte.

La pastelería peruana tendrá presencia mediante establecimientos como Beso de León Bakery, orientado a recetas artesanales asociadas a la infancia; Arroz con Leche, radicado en Barcelona y conocido por recetas tradicionales, y La Sarita, con sede en Madrid y dedicada a productos inspirados en el acervo repostero del Perú. Según publicó El País, este enfoque busca transmitir la diversidad y riqueza de la cultura peruana a través de las técnicas y productos de la repostería.

Río de Janeiro, como invitada internacional, llevará a Madrid Fusión una delegación de chefs encabezada por Claude Troisgros y Pía León. De acuerdo con lo reportado por El País, el programa de la ciudad brasileña combina la alta biodiversidad de ingredientes del país, influencias provenientes de culturas africanas e indígenas, prácticas tradicionales de barrio y la visión de una generación emergente de cocineros. Esta propuesta busca redefinir la percepción de la cocina carioca y su expresión contemporánea.

En representación de México, Santiago Muñoz presentará Maizajo, una propuesta que rescata y promociona variedades autóctonas de maíz a través de un molino especializado. Esta iniciativa, según explicó El País, forma parte de las experiencias innovadoras que se mostrarán durante las actividades de la feria, abriendo posibilidades para el intercambio de conocimientos sobre ingredientes tradicionales y sus aplicaciones actuales en la cocina mexicana.

Con este panorama, la edición 2024 de Madrid Fusión se posiciona como una plataforma donde la gastronomía se muestra como un recurso de identidad, un campo de innovación continua y un medio eficaz para el diálogo entre culturas. Según concluyó El País, la presencia latinoamericana aspira a exhibir cómo cada país transforma sus productos en relatos gastronómicos capaces de integrar historia, diversidad y creatividad.