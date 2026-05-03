México debate el 'fracking' entre soberanía energética y riesgos ambientales

Ciudad de México, 3 may (EFE).- La propuesta del Gobierno mexicano de evaluar nuevas técnicas de fracturación hidráulica o 'fracking' para producir gas natural dividió posturas entre quienes advierten que no existe una versión sustentable de esta práctica y quienes la consideran una oportunidad para fortalecer la soberanía energética y el desarrollo del país.

En entrevista con EFE, Florencia de Ortúzar, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), sostuvo que “el fracking sustentable no existe” y rechazó que esta técnica pueda convertirse en una vía ambientalmente aceptable para sustituir importaciones.

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“No hay una forma sustentable de hacer fracking. El fracking es una técnica muy agresiva y muy dañina”, afirmó De Ortúzar, al advertir que implica inyectar agua, químicos y arena a gran profundidad para fracturar formaciones rocosas y extraer gas.

La especialista señaló que esta práctica consume grandes volúmenes de agua, puede contaminar cuerpos hídricos, afectar suelos, generar emisiones y provocar sismicidad.

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Por ello, consideró que apostar por esta técnica en nombre de la soberanía energética mantiene la dependencia de combustibles fósiles.

“El mundo está viendo en tiempo real lo dañino que es depender de los fósiles. Este es el momento, no para empezar a buscar nuevas fuentes fósiles, sino para empezar a construir una nueva era”, dijo.

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La postura contrasta con el debate abierto en México tras el anuncio de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de integrar un comité de especialistas para evaluar la explotación de gas no convencional con nuevas tecnologías, bajo criterios de bajo impacto ambiental y como parte de una estrategia para reducir la dependencia del gas estadounidense.

En su opinión, Ana Lilia Moreno, coordinadora del programa de Regulación y Competencia de México Evalúa, reconoció que “la necesidad de gas es una realidad” en el país, pero pidió una discusión con gobernanza, transparencia y participación de todos los sectores.

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Moreno señaló que México tiene un déficit de gas que sustituye con importaciones, aunque también advirtió que los grupos ambientalistas tienen argumentos relevantes sobre riesgos de filtraciones y posibles daños.

“Se requiere una alta responsabilidad de todos los actores involucrados y mucha comunicación, mucha reflexión y escuchar todos los puntos de vista”, expresó.

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Desde el sector empresarial, Juan de Dios Barba, presidente de la Comisión de Competitividad y Mejora Regulatoria de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que el fracking es una técnica usada en otros países y que, pese a las críticas por consumo de agua y contaminación, podrían existir nuevas tecnologías “más amigables con el medio ambiente”.

Barba consideró “indispensable” liberar reservas de gas natural en México porque permitiría contar con una fuente de energía más económica y disponible.

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También dijo que los proyectos deben equilibrar consultas a comunidades, Estado de derecho y desarrollo local.

El debate ocurre mientras México busca fortalecer su soberanía energética, pero también acelerar la transición hacia fuentes más limpias, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados de energía. EFE

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