Agencias

Sony amplía su gama de tocadiscos con nuevos modelos inalámbricos con diseño atemporal

Guardar

Sony ha anunciado dos nuevos modelos de tocadiscos inalámbricos, de uso sencillo y pensados para tanto para principiantes como para audiófilos, a los que ofrece una reproducción estable y sonido de alta calidad.

La gama de tocadiscos de Sony se ha ampliado con los modelos PS-LX3BT y PS-LX5BT, que ofrecen reproducción totalmente automática con un solo botón y conectividad Bluetooth compatible con aptX, aptX Adaptive y Hi-Res Wireless Audio.

Sony ha destacado que los dos ofrecen "una reproducción estable y protección" gracias a "un cartucho de alta calidad, un control de ganancia de tres niveles, un plato de aluminio y una cubierta antipolvo transparente". También son compatibles con discos de 33 1/3 y 45 RPM (7 y 12 pulgadas).

El modelo PS-LX3BT está pensado para las personas que se introducen por primera vez en el mundo del vinilo o que quieren una configuración sencilla. Incluye un cable de audio y el ecualizador phono integrado.

PS-LX5BT, por su parte, se dirige a quienes buscan mejorar la calidad de sonido. Para ello, el tocadiscos introduce refinamientos que mejoran la precisión del audio, y cada elemento, desde el cuerpo rígido de una sola pieza y el brazo de aluminio hasta la alfombrilla de goma y el diseño del circuito, está diseñado para suprimir las vibraciones no deseadas y preservar la pureza del audio.

Este modelo está equipado con un cartucho de alta calidad, y el conector de audio chapado en oro admite una conexión por cable de alta calidad, según ha detallado Sony.

El tocadiscos PS-LX3BT tiene un precio de venta recomendado de 299 euros, y el modelo PS-LX5BT, de 399 euros. Los dos estarán disponibles en Sony.com y en distribuidores autorizados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ACNUR respondió a 24 declaraciones de emergencia activas en 16 países durante 2025 con crisis prolongadas

Casi 52 millones de personas sufren desplazamientos forzados, mientras ACNUR alerta sobre la falta de recursos para afrontar la escalada de crisis humanitarias, conflictos intensificados y catástrofes naturales que agravan la situación en varias regiones del mundo

Infobae

La dura imagen de la tragedia ferroviaria de España

La dura imagen de la

Siria concede cuatro días a las FDS para cerrar un plan de "integración" de la provincia de Al Hasaka

El líder interino de Siria dio plazo a las fuerzas kurdas para alcanzar un acuerdo sobre la incorporación de estructuras civiles y de seguridad regionales al aparato estatal, en el marco de una tregua que busca evitar enfrentamientos

Siria concede cuatro días a

Un ciudadano de Bolivia y residente en Huelva, entre los desaparecidos del accidente

Familiares de un hombre originario de Bolivia, residente en Andalucía, piden información sobre su localización tras abordar el tren Alvia involucrado en el siniestro ferroviario de Adamuz, expresando desesperación por la falta de noticias desde el incidente

Un ciudadano de Bolivia y

Amazon advierte que los aranceles de Trump ya se notan en los precios de ciertos productos

Infobae