Sony amplía su gama de tocadiscos con nuevos modelos inalámbricos con diseño atemporal

Sony ha anunciado dos nuevos modelos de tocadiscos inalámbricos, de uso sencillo y pensados para tanto para principiantes como para audiófilos, a los que ofrece una reproducción estable y sonido de alta calidad.

La gama de tocadiscos de Sony se ha ampliado con los modelos PS-LX3BT y PS-LX5BT, que ofrecen reproducción totalmente automática con un solo botón y conectividad Bluetooth compatible con aptX, aptX Adaptive y Hi-Res Wireless Audio.

Sony ha destacado que los dos ofrecen "una reproducción estable y protección" gracias a "un cartucho de alta calidad, un control de ganancia de tres niveles, un plato de aluminio y una cubierta antipolvo transparente". También son compatibles con discos de 33 1/3 y 45 RPM (7 y 12 pulgadas).

El modelo PS-LX3BT está pensado para las personas que se introducen por primera vez en el mundo del vinilo o que quieren una configuración sencilla. Incluye un cable de audio y el ecualizador phono integrado.

PS-LX5BT, por su parte, se dirige a quienes buscan mejorar la calidad de sonido. Para ello, el tocadiscos introduce refinamientos que mejoran la precisión del audio, y cada elemento, desde el cuerpo rígido de una sola pieza y el brazo de aluminio hasta la alfombrilla de goma y el diseño del circuito, está diseñado para suprimir las vibraciones no deseadas y preservar la pureza del audio.

Este modelo está equipado con un cartucho de alta calidad, y el conector de audio chapado en oro admite una conexión por cable de alta calidad, según ha detallado Sony.

El tocadiscos PS-LX3BT tiene un precio de venta recomendado de 299 euros, y el modelo PS-LX5BT, de 399 euros. Los dos estarán disponibles en Sony.com y en distribuidores autorizados.