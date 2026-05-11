Universidades públicas argentinas preparan jornada de protesta contra el ajuste de Milei

Buenos Aires, 11 may (EFE).- Las universidades públicas, gremios docentes y estudiantes ultiman este lunes los preparativos para una nueva 'Marcha Federal Universitaria' en Argentina, convocada para este martes en rechazo al ajuste presupuestario del Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) realiza este lunes una serie de clases públicas en distintas facultades como antesala a la movilización que tendrá el martes su acto central en la Plaza de Mayo, frente a la sede de Gobierno en Buenos Aires, y que se replicará en distintas ciudades del país, en medio de un conflicto que enfrenta desde hace más de dos años al Ejecutivo con las casas de estudios superiores.

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Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias al sistema universitario cayeron un 45,6 %, situación que “afecta seriamente el desarrollo” de las actividades académicas y científicas.

El último 'Informe de Evolución de Sueldos en Ciencia y Tecnología' - elaborado por el Grupo Equipo de Políticas Científicas (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI)- indicó que entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,4 %, mientras que los salarios universitarios perdieron el 33,7 % de su poder adquisitivo.

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El gasto nacional destinado al desarrollo de la educación superior, además, cayó un 28,9 % en términos reales entre 2023 y 2025 - de acuerdo con el informe- y, según proyecciones presupuestarias para este año, la reducción alcanzaría el 41,2 %.

El conflicto también afecta a hospitales universitarios como el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la UBA, cuyos directivos denunciaron que no recibieron fondos asignados en el presupuesto de 2026.

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“Sin esos recursos y con el presupuesto más bajo de las últimas dos décadas, resulta imposible sostener el pago de salarios, cubrir servicios esenciales como luz y gas, y mantener en marcha los hospitales escuela”, alertó el CIN.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, expresó este lunes en una entrevista con Radio Mitre su expectativa de que la protesta sea “una marcha pacífica y multitudinaria”.

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Gelpi afirmó que las universidades atraviesan una situación “hiperaguda” por el impacto de los recortes presupuestarios.

En tanto, el decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Alejandro Martínez, aseguró que el deterioro salarial ya provoca renuncias de docentes e investigadores.

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“Para el Gobierno, los investigadores somos descarte”, afirmó Martínez.

La ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por Milei en dos ocasiones. Aunque el Parlamento rechazó el segundo veto presidencial, el Gobierno suspendió su aplicación y llevó el caso ante la Corte Suprema argentina.

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La ley insta al Gobierno libertario a reforzar los fondos de las universidades públicas y contempla una recomposición salarial desde 2023, mientras que el Ejecutivo insiste en que la norma no prevé en forma expresa su financiamiento y señala que afecta la estabilidad macroeconómica del país. EFE