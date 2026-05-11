El Líbano pide a EEUU que presione a Israel para detener sus ataques ante la nueva reunión

Beirut, 11 may (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro, Nawaf Salam, reiteraron este lunes la necesidad de presionar a Israel para que cese sus ataques, durante sendos encuentros con el embajador estadounidense, Michel Issa, antes de que tenga lugar una nueva reunión a tres bandas.

Por un lado, el jefe de Estado del Líbano abordó con el diplomático "los últimos acontecimientos relacionados con el tercer encuentro libanés-estadounidense-israelí de esta semana en Washington y le destacó la necesidad de presionar a Israel para que cese el fuego".

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Según un comunicado de la Presidencia libanesa, Aoun también pidió el fin de las "operaciones militares" llevadas a cabo por Israel, así como de las demoliciones de viviendas en las áreas ocupadas por su Ejército en el sur del Líbano.

Por su parte, el jefe de Gobierno también recibió al embajador estadounidense en un encuentro aparte y ambos conversaron sobre los preparativos que se están llevando a cabo de cara a la ronda de diálogo que tendrá lugar a final de esta semana en Washington.

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"Salam hizo hincapié en la necesidad de presionar a Israel para que detenga los ataques y violaciones en curso, con el fin de consolidar el alto el fuego", indicó la oficina del primer ministro en un comunicado, en línea con el discurso del presidente libanés.

De acuerdo con medios locales, Issa también se habría visto este lunes con el presidente del Parlamento, Nabih Berri, aliado clave del grupo chií Hizbulá, que no participa en las conversaciones directas con Israel y que se opone a ellas al considerarlas favorables a los intereses israelíes.

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A medidas de abril entró en vigor un cese de hostilidades que está siendo violado a diario y que expira dentro de una semana, aunque el Líbano buscará extender su duración durante las conversaciones de los próximos días. EFE