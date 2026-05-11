Pashinián afirma que no es el momento para elegir entre UE y bloque postsoviético UEE

Tiflis, 11 may (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, afirmó este lunes que no ha llegado el momento para que su país elija entre el ingreso en la Unión Europea y la continuidad de permanencia en la Unión Económica Euroasiática (UEE), un bloque de antiguas repúblicas soviéticas liderado por Moscú.

"Si nos retiramos de la UEE, lo haremos de manera planificada, no abruptamente. Como habrán notado, no tenemos la intención de hacer nada de forma abrupta", dijo Pashinián, citado por medios armenios.

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Añadió que solo se celebraría un referéndum sobre la retirada de la UEE si existiera una necesidad objetiva.

Hace dos días, la necesidad de realizar una consulta popular en Armenia fue sugerida por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien señaló que Armania no podrá compaginar la estancia en ambos bloques y tendrá que decidirse por uno.

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Pashinián aseguró que no busca polemizar sobre el asunto y por el momento parte de que Armenia es miembro de pleno derecho de la UEE.

“Mientras sigamos siendo miembros, participamos plenamente en el proceso de toma de decisiones”, afirmó.

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Agregó que Ereván mantiene una política exterior equilibrada y no busca perjudicar las relaciones con Moscú.

Es más, Armenia quiere profundizar los lazos, que no obstante se prestan a un proceso de transformaciones objetivas, dijo.

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El líder armenio también reveló que no asistirá a la próxima cumbre de la UEE, que se celebrará a finales de este mes en Astaná, la capital de Kazajistán, debido a su participación en su campaña electoral para las legislativas armenias.

Pashinián aseguró que había avisado sobre su ausencia a Putin con antelación, cuando visitó Moscú el 1 de abril. EFE

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