Jessica Bueno se sincera sobre su relación con Roberto Mendoza

Confirmando que su historia de amor con Roberto Mendoza se consolida a pasos agigantados a pesar de que por el momento prefiere ir "con pies de plomo" y no poner "etiquetas" a lo suyo, Jessica Bueno ha 'oficializado' su relación con el músico andaluz asistiendo por primera vez con él a un acto público, el desfile de la firma 'La Parrala' en la pasarela We Love Flamenco en el hotel Alfonso XIII de Sevilla.
Sin embargo, a pesar de dejarse ver juntos 'entre bambalinas' de lo más cómplices y cercanos compartiendo risas y miradas mientras charlaban con otros asistentes, la modelo ha preferido posar sola en el photocall, donde se ha sincerado sobre sus sentimientos por su nueva ilusión confesando que en estos momentos quiere ir con calma para no repetir "los errores" que cometió en su día con Kiko Rivera, Jota Peleteiro y Luitingo.
"Yo estoy conociendo a una persona, vivo el presente, al final tengo un pasado y eso también hace que vaya con pies de plomo. Y estoy ilusionada, ya se irá viendo, ya se irá viendo qué va pasando" ha confesado con una sonrisa, haciendo alusión a sus exparejas al reconocer que va con cautela porque "al final no quiero cometer los mismos errores que el pasado".
Hablando de Kiko, ha revelado que aunque en su momento se dijo que Roberto podría ser amigo del padre de su hijo mayor, "simplemente a veces en las redes sociales seguimos a personas porque nos gusta su trabajo o porque tienen cosas en común, pero eso no significa que se conozcan, ya está".
Ante las informaciones que apuntan a que su nuevo amor habría dejado a su anterior pareja -madre de su hija- por ella, y tras las declaraciones de Luitingo comentando entre risas la coincidencia de que el nuevo novio de Jessica sea también músico, bromeando con que "podríamos formar una banda, los aristogatos", la andaluza ha respondido rotunda: "Estoy acostumbradísima a que siempre se saque la puntillita de todo. Yo solo estoy centrada en mis vivencias, y sí que es verdad que estoy feliz, pero no estoy feliz solo porque estoy conociendo a alguien, estoy feliz desde hace muchísimo tiempo porque he trabajado mucho en mí, y al final no necesito a nadie para estar más o menos feliz".
Y no es la única a la que le sonríe la vida en el aspecto sentimental, ya que Kiko ha recuperado la ilusión tras su separación de Irene Rosales y está enamoradísimo de Lola García. A pesar de que tienen una buena relación, la modelo ha preferido no revelar si el hijo que tiene en común con Kiko ya conoce a la bailaora o si le ha comentado algo de ella. "Eso ahí no tengo nada yo que comentar, eso forma parte de la vida del padre de mi hijo, y eso tenéis que preguntarle a él" ha sentenciado, dejando claro que "yo no me entrometo en nada. Él tiene su parte que está con su padre y su parte que está conmigo, y siempre que él quiere comentarme algo yo lo escucho, pero no estoy ahí indagando ni nada". "Yo confío en que todas las decisiones que tome el padre de mi hijo son las adecuadas pensando en su bienestar" ha zanjado, dejando claro que confía al 100% en el dj.