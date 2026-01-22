El ministro del Interior de Rusia se reúne con Raúl Castro durante su visita a Cuba

Moscú, 22 ene (EFE).- El ministro del Interior de Rusia, Vladímir Kolokóltsev, se reunió con el histórico líder cubano Raúl Castro en el marco de su visita a la mayor de las Antillas, según informó este jueves la portavoz de Interior ruso, Irina Volk.

"El ministro de Interior de Rusia, general de la policía Vladímir Kolokóltsev, se reunió en La Habana con el destacado político y comandante cubano, Raúl Castro Ruz", escribió en Telegram.

Según Volk, el titular de Interior ruso calificó "el ataque de Estados Unidos contra Venezuela del 3 de enero de 2026 como una agresión militar y expresó sus condolencias a familiares y allegados de los agentes del Ministerio de Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que perdieron sus vidas durante estos sucesos trágicos".

"El ministro ruso valoró altamente las declaraciones públicas de la alta dirigencia cubana en apoyo a las acciones de nuestro país en la arena internacional", aseveró.

Kolokóltsev reiteró que Rusia "continuará expresando su firme solidaridad con La Habana respecto a todos los temas políticos importantes y sensibles y mantendrá su apoyo a la hermana Cuba", señaló Volk.

El ministro de Interior ruso agradeció a Raúl por su cálida recepción y señaló que "la profunda experiencia de cooperación constructiva en diversas esferas servirá a los intereses de nuestros estados y la construcción de un orden mundial justo".

Anteriormente, Kolokoltsev se reunió con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, quien resaltó "la enorme significación" de su visita a la isla caribeña.

La llegada del ministro ruso a la isla tiene lugar en medio de la escalada de las tensiones entre La Habana y Washington tras la operación militar estadounidense en Venezuela.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró el pasado jueves en el Kremlin que Moscú se solidariza con Cuba por "la determinación a la hora de defender su soberanía y su independencia".

Al iniciar este martes su agenda en La Habana, Kolokóltsev depositó una ofrenda floral en el mausoleo dedicado a 69 jóvenes soviéticos fallecidos en Cuba entre 1960 y 1964 durante misiones de colaboración, según reportaron medios estatales de la isla y rindió un tributo a los militares cubanos recién fallecidos en Venezuela.

La Habana y Moscú suscribieron en marzo de 2025 un acuerdo de cooperación militar que establece las bases para "facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar" entre ambos países, así como "proporciona el fundamento legal para definir los objetivos, las áreas y las modalidades" de esa colaboración bilateral.

Rusia es un aliado político de Cuba desde la época soviética de la Guerra Fría y uno de sus principales socios comerciales. Ambas partes han resaltado sus vínculos como una "asociación estratégica".

La relación bilateral se ha estrechado aún más en los últimos tiempos cuando la isla vive su peor crisis económica en tres décadas, con escasez de bienes básicos y una espiral inflacionaria, acentuadas por las debilidades estructurales de su producción y las recurrentes fallas de su sistema eléctrico. EFE