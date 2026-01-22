Agencias

El informe de Guardia Civil recoge las dos cajas negras, 2.500 fotografías y la declaración del maquinista

El primer informe preliminar entregado por la Guardia Civil este mismo jueves en el Juzgado de instrucción número dos de Montoro (Córdoba) sobre el accidente ferroviario en Adamuz recoge un inventario de todas las evidencias recopiladas por los agentes correspondientes a unas 2.500 fotografías en la 'zona cero', así como las dos cajas negras de los trenes y también la toma de declaración del maquinista del Iryo --el del Alvia falleció--, de tripulantes y de pasajeros.

La Guardia Civil, además, ha pedido las imágenes de las cámaras del apeadero de Adif y de las internas de los vagones de los trenes, según han expuesto en rueda de prensa desde la Dirección General de la Guardia Civil el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez.

También se da cuenta a la autoridad judicial de otros elementos como el trozo de vía desprendido de los raíles por donde circulaba el Iryo el domingo a las 19.45 horas, cuando descarriló y terminó impactando con otro tren Alvia que circulaba en dirección contraria, con destino a Huelva.

Ese trozo de vía será analizado en un laboratorio de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), aunque dándole parte del mismo a la Guardia Civil, que en calidad de policía judicial es la encargada de indagar en las responsabilidades penales.

Las dos cajas negras de los trenes, por su parte, serán volcadas en presencia tanto de la Guardia Civil como de la CIAF, ya que son un elemento clave tanto para la investigación judicial como para el informe de los expertos de la comisión que tiene como encargo emitir una valoración sobre las causas del accidente y evitar que se vuelva a repetir en el futuro.

Tanto el ministro como el coronel han explicado que no podían abordar hipótesis sobre las causas del accidente por encontrarse la investigación, declarada secreta, en una primera fase inicial basada en la inspección ocular en la 'zona cero', de ahí que se hayan remitido en varias ocasiones al "deber de reserva"

((((HABRÁ AMPLIACIÓN))))

