Atraco a banco con rehenes obliga a fuerte dispositivo policial en urbe alemana de Sinzig

Berlín, 8 may (EFE).- Un atraco a un banco con rehenes en Sinzig (oeste de Alemania) ha obligado a un fuerte despliegue policial en el centro de la localidad, informaron medios como el diario Bild y el portal de noticias T-Online.

Según indicó en un comunicado la Policía "en estos momentos hay numerosos agentes desplegados en la zona de Sinzig".

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El diario Bild informó en su edición digital de que, hacia a las 7.00 GMT, operativos de las fuerzas especiales de la Policía se dirigían hacia el centro de la ciudad, acompañados por un helicóptero, después de que un hombre amenazara a un trabajador del banco.

Según T-Online, se desconoce si el atraco y secuestro lo han realizado una o varias personas, y frente a la filial del banco hay un furgón blindado para el transporte de dinero. EFE

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