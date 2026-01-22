La Defensora del Pueblo ruso, Tatiana Moskalkova, precisó que existe una base de datos con 2.173 personas reportadas como desaparecidas en la región fronteriza de Kursk. De acuerdo con lo informado por la agencia EFE y la agencia rusa TASS, hasta el momento han podido localizar a 1.378 individuos, mientras que aún permanecen 452 personas sin ser halladas y se ha confirmado la muerte de 343.

Después de que las fuerzas rusas recuperaron el control de Kursk a comienzos de 2025, tras un periodo de ocupación ucraniana que se extendió desde agosto de 2024, las autoridades de Moscú informaron sobre el hallazgo de varias fosas comunes con un total de 524 cuerpos. Según detalló Moskalkova ante medios rusos citados por EFE, los enterramientos fueron ubicados en la zona que permaneció bajo control temporal del ejército ucraniano durante aproximadamente medio año.

La funcionaria rusa denunció lo que calificó como una incursión "artera y cínica" de las fuerzas ucranianas en la región, indicando que se produjeron secuestros de civiles que habrían sido utilizados como rehenes. Tras la retirada de las tropas ucranianas, explicó Moskalkova, Rusia movilizó todos sus recursos para la localización de personas desaparecidas y buscó esclarecer el destino de quienes estuvieron en paradero desconocido durante la ocupación.

Moskalkova explicó que el proceso de búsqueda implicó el uso de herramientas y equipos especializados en rastreo y recuperación en contextos de conflicto armado. De acuerdo con lo que reportó EFE, la recopilación de información permitió actualizar continuamente la lista oficial de desaparecidos, en la cual se reflejan tanto los nuevos casos que surgían como los avances en la localización de personas.

El medio EFE especificó que la ocupación parcial de Kursk por fuerzas ucranianas comenzó en agosto de 2024, extendiéndose hasta los primeros meses de 2025. Durante este periodo, la región experimentó una serie de episodios violentos y detenciones masivas, como recogió la agencia, y finalmente la expulsión de los militares ucranianos se concretó mediante la intervención de efectivos rusos en colaboración con militares norcoreanos.

La defensora del Pueblo subrayó en sus declaraciones que tras el hallazgo de los cadáveres en fosas comunes, fue prioritario llevar a cabo procedimientos de identificación y notificación a los familiares. EFE consignó que, en ese contexto, los equipos forenses rusos trabajaron de manera continua para determinar la identidad y las circunstancias de la muerte de las víctimas exhumadas de las fosas recientemente descubiertas.

El hallazgo y la actualización del registro de desaparecidos han sido objeto de comunicaciones oficiales y ruedas de prensa por parte de las autoridades rusas. En sus comparecencias, Moskalkova reiteró la magnitud del impacto social que ha tenido la incursión y posterior ocupación de Kursk, remarcando que el trabajo de asistencia y acompañamiento a las familias de las víctimas representa un esfuerzo permanente, como consignó EFE.

Hasta ahora, los datos oficiales contemplan que de las 2.173 personas incluidas en la base de datos de desaparecidos, 1.378 han sido halladas, 343 han fallecido y aún se desconoce el paradero de 452. Las investigaciones sobre la identidad de los cuerpos encontrados en las fosas y el proceso de búsqueda de los que siguen desaparecidos permanecen abiertos bajo coordinación de las autoridades rusas, según el detalle proporcionado por EFE y la agencia rusa TASS.