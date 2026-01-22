Butragueño: "El fútbol no es solo talento o físico, es entender el juego"

El exfutbolista y actual director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, afirmó que el fútbol "no es solo talento o físico" sino que es "entender el juego" antes de recibir este lunes (20:00 horas) el Premio de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) en la décima gala de sus galardones.

El Premio APDM 2025 a Emilio Butragueño reconoce, según el jurado, una carrera sostenida en el tiempo, coherente en sus valores y ejemplar en sus formas, dentro y fuera del terreno de juego. Ídolo generacional como futbolista y referente institucional del Real Madrid durante décadas, su figura simboliza una continuidad poco habitual entre talento deportivo, pensamiento estratégico y compromiso con la institución.

En el césped, Butragueño fue siempre un jugador diferente. No necesitó la exuberancia física ni el gesto grandilocuente para marcar una época. Su fútbol se apoyaba en la lectura del juego, en la anticipación y en una comprensión casi intuitiva del espacio y del tiempo.

"El fútbol no es solo talento o preparación física. Es entender el juego, interpretar los momentos y tomar decisiones en décimas de segundo. Eso es lo que marca la diferencia", señaló el futbolista que dio nombre a la 'Quinta del Buitre' y que en el Mundial de México 1986 firmó en Querétaro ante Dinamarca una actuación histórica, con cuatro goles.

Tras colgar las botas, Butragueño asumió responsabilidades directivas y de representación en el Real Madrid. "Dejar el fútbol como jugador fue un cambio profundo, pero el club me permitió seguir aprendiendo desde otra perspectiva. Entendí que podía aportar desde el análisis, la gestión y la representación", indicó al gabinete de prensa de los Premios APDM.

En una industria cada vez más dominada por la inmediatez y el conflicto discursivo, Butragueño ha defendido siempre un modelo opuesto: el de la palabra medida, reflexiva y responsable. "En el fútbol moderno, cada palabra tiene impacto. Por eso es importante hablar con serenidad, con respeto y con la convicción de que el diálogo siempre debe estar por encima del ruido", subrayó.

Como portavoz, ha sido la voz elegida en los momentos más delicados del club blanco. "El verdadero liderazgo no consiste en imponerse, sino en generar confianza. Dentro y fuera del campo, el respeto es una forma de autoridad", manifestó el Butragueño directivo.

A su juicio, el fútbol tiene una dimensión social enorme. "Somos referentes, queramos o no, y eso obliga a comportarse con coherencia y respeto", comentó Butragueño, que ha tenido el privilegio de vivir el fútbol desde muchos ángulos distintos. "Si algo he aprendido es que la elegancia, dentro y fuera del campo, nunca pasa de moda", concluyó.