Bomberos del Infoca capturan a Boro, el perro extraviado tras el accidente ferroviario de Adamuz

Boro, el perro de raza mestiza mezcla de Schnauzer y perro de agua, fue encontrado con vida la mañana de este jueves por bomberos forestales de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), Plan Infoca, tras permanecer desaparecido desde el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, Córdoba, en el que al menos 43 personas perdieron la vida. Según informó el medio Plan Infoca mediante un mensaje publicado en la red social X, se difundieron imágenes en las que el equipo rescatista aparece junto al animal luego de su localización y captura en el área del siniestro.

El accidente involucró a dos trenes, uno de ellos identificado como perteneciente a la compañía Iryo, y dejó decenas de víctimas fatales, además de numerosos heridos. Boro viajaba en este tren acompañado por su dueña y la hermana de esta, quienes resultaron heridas en el choque y fueron trasladadas a centros médicos, mientras que el animal huyó del lugar tras el impacto y permaneció extraviado durante varios días.

A lo largo de la jornada del miércoles, efectivos de la Guardia Civil detectaron la presencia de Boro en las proximidades donde se produjo el accidente ferroviario, reportó Plan Infoca. Sin embargo, cuando los agentes intentaron capturarlo, el perro logró escaparse, lo que prolongó la búsqueda durante varias horas y movilizó nuevos esfuerzos para dar con su paradero.

Desde la mañana del miércoles, integrantes de Pacma, partido animalista, participaron activamente en la localización del perro, recibiendo escolta de la Guardia Civil luego de que el Ministerio del Interior autorizara el acceso a la zona restringida entre los restos del siniestro. Entre el grupo de búsqueda se encontraba una portavoz de la familia propietaria de Boro, la cual había interpuesto una denuncia formal por la desaparición del animal doméstico después del choque.

En su comunicación por redes, Plan Infoca detalló el momento del rescate, que resultó tras días de operación por parte de distintos equipos de emergencias y voluntarios, subrayando el trabajo conjunto de los servicios de rescate, las fuerzas de seguridad y los representantes de asociaciones en la búsqueda del perro. El hallazgo se produjo luego de tareas de rastreo hormonizado en el entorno de la zona afectada por el accidente ferroviario.

El suceso, ampliamente cubierto desde el mismo día del siniestro, puso de relieve la labor de coordinación de las distintas entidades implicadas en la emergencia y suscitaron numerosas muestras de solidaridad a través de redes sociales, donde usuarios seguían con atención cada novedad sobre la situación de Boro y de las personas afectadas por el accidente.

El medio Plan Infoca compartió además fotografías que mostraban a Boro junto a los bomberos inmediatamente después de su recuperación, tras haber pasado varios días expuesto a condiciones inciertas y sin contacto con sus dueños. En estas imágenes se observaba al animal visiblemente alterado, aunque sin lesiones aparentes, en compañía de los equipos de emergencias que participaron en las labores de rescate en la provincia de Córdoba.

Por su parte, la familia propietaria expresó su agradecimiento por el apoyo recibido durante los días de angustia, en especial a quienes colaboraron en la búsqueda tras la autorización concedida por el Ministerio del Interior. El accidente ferroviario ha supuesto una de las mayores tragedias recientes en la región, y el caso de Boro se convirtió en un símbolo de esperanza y esfuerzo conjunto entre diferentes entidades, según publicó Plan Infoca.

El operativo de búsqueda y rescate de Boro se desarrolló en un entorno de elevada dificultad y acceso restringido debido a la magnitud del accidente, lo que requirió coordinación entre los servicios especializados en emergencias, seguridad y protección animal, conforme detalló el medio. El hallazgo del animal permitió cerrar una de las historias que se desprendieron de la catástrofe, mientras continúan las investigaciones sobre las causas y consecuencias del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz.