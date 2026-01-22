Agencias

Báez cae en segunda ronda en Australia tras intenso duelo con Darderi

Guardar

Sídney (Australia), 22 ene (EFE).- El argentino Sebastián Báez, 36 del ránking ATP, quedó eliminado en la segunda ronda del Abierto de Australia tras caer este jueves ante el italiano Luciano Darderi, vigésimo quinto cabeza de serie, que se impuso por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-3, en un encuentro de 2 horas y 28 minutos.

Báez comenzó el partido con dificultades ante la potencia y agresividad del europeo, que se llevó el primer set con autoridad. Sin embargo, el argentino reaccionó con una sólida actuación en el segundo parcial, donde dominó desde el fondo de la cancha, redujo errores y desbordó a Darderi para igualar el encuentro con un claro 6-1.

La paridad se mantuvo en el tercer set, pero el italiano fue más efectivo en los momentos decisivos y logró un quiebre clave que le permitió recuperar la ventaja. En el cuarto parcial, Báez intentó prolongar el partido, aunque Darderi volvió a imponer su servicio y cerró el encuentro con solvencia, sin conceder opciones en el tramo final.

Pese a la derrota, el bonaerense mostró pasajes de buen nivel y capacidad de reacción en su estreno en el primer Grand Slam de la temporada, aunque no le alcanzó para frenar el avance del italiano, que avanzó a la tercera ronda en Melbourne, donde se medirá con el ruso Karen Khachanov, 18 del mundo.

En la edición de 2025 del Abierto de Australia, el argentino quedó eliminado en primera ronda tras un encuentro con el francés Arthur Cazaux. El tenis argentino queda ahora en manos de Francisco Cerúndolo y Tomás Martín Etcheverry, los únicos en tercera ronda. EFE

Temas Relacionados

EFEDeportistas72 Trofeo Conde de Godó 2025octavos de finalindividualesmasculino

Últimas Noticias

Rutte ensalza su discusión con Trump sobre Groenlandia y pide reforzar el Ártico frente a Rusia y China

Durante su encuentro con el mandatario estadounidense en Davos, el jefe de la OTAN destacó el riesgo de influencia rusa y china en la región polar, subrayando la importancia de acciones coordinadas con aliados para asegurar la estabilidad y el control económico

Rutte ensalza su discusión con

Francia considera que la posición firme de Macron ha pesado en el cambio de Trump

Infobae

Tres muertos y un herido grave tras un tiroteo en el sureste de Australia

Infobae

La líder japonesa busca rentabilizar su popularidad en unas súbitas elecciones anticipadas

Infobae

Judíos iraníes en Israel siguen poniendo esperanzas en las protestas de su país de origen

Infobae