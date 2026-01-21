Santiago Motorizado presenta en Ourense, Santiago y Vigo 'El Retorno', su álbum debut en solitario

El álbum “El Retorno”, primer trabajo en solitario de Santiago Motorizado, recorre sus inquietudes personales a través de diez canciones que exploran temas como el cine, los héroes, el fútbol y las complejidades de las relaciones. Tal como detalló el sello discográfico y publicó el medio, el artista argentino llegará a Galicia para interpretar en directo las composiciones de este disco, presentándose los días 4, 5 y 6 de febrero en tres ciudades: Ourense, Vigo y Santiago de Compostela.

De acuerdo con la información aportada por el sello, Motorizado, conocido por liderar la banda “El mato a un policía motorizado”, introduce en “El Retorno” un enfoque musical que utiliza elementos identificados previamente en su grupo, con una preferencia por el soft rock, aunque adaptados a una configuración más acústica. El medio informó que esta fórmula permite que la propuesta del músico ofrezca un sonido inmediato y tradicional, apuntando tanto a quienes ya seguían su trabajo como a nuevos oyentes interesados en una aproximación más íntima.

Según consignó el sello, la estructura del álbum facilita que cada pista funcione como una ventana a distintas experiencias personales y referencias culturales del artista. Las letras se centran en temas biográficos y pasiones personales del compositor argentino, como los recuerdos vinculados al deporte y al séptimo arte, además de situaciones cotidianas relacionadas con los sentimientos y las distancias humanas. El medio informó que este contenido lírico busca conectar con el público a través de distintos matices emocionales.

La agenda de conciertos en Galicia, anunciada tanto por el sello como por el medio, incluye la actuación en el Café Torgal de Ourense el domingo 4 de febrero, el paso por la Sala Radar en Vigo el lunes 5 y la presentación final el martes 6 en la Riquela de Santiago de Compostela. Esta gira ofrecerá la posibilidad de escuchar en directo los diez temas del álbum, así como de experimentar la apuesta más personal del músico fuera de su formación habitual.

El medio detalló que “El Retorno” pretende distinguirse dentro de la discografía del artista, al dejar de lado los recursos eléctricos y ambientes de su banda principal para centrarse en la voz, la guitarra acústica y unas letras trabajadas que destacan por su contenido vivencial. El sello discográfico afirmó que cada tema del álbum está atravesado por las influencias artísticas y deportivas que Motoriza recoge de su entorno y de su trayectoria, integrando elementos propios de la cultura argentina con referencias universales.

Las presentaciones en Galicia, según informó el sello, abrirán espacios para que el público explore en vivo el itinerario emocional del disco, destacando la etapa de exploración individual de Santiago Motorizado en relación a sus obras previas. El medio indicó que los conciertos buscarán ofrecer no solo un repaso de las canciones sino también un acercamiento a las experiencias y referencias que inspiraron la creación del álbum.

La propuesta musical del artista en esta gira, de acuerdo con lo publicado, se enfocará en subrayar tanto la musicalidad minimalista de las nuevas composiciones como el contenido de sus letras, que abordan historias personales y aspectos de la vida cotidiana. El objetivo, según la información del sello y recogía el medio, es generar una experiencia cercana con los asistentes en cada ciudad incluyendo Ourense, Vigo y Santiago de Compostela, potenciando la interacción entre las canciones y la audiencia gallega.