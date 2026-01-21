Los avances en cirugía vascular para patologías de la aorta ofrecen soluciones "eficaces y seguras"

Las técnicas quirúrgicas actuales han permitido que personas con enfermedades complejas en la aorta principal puedan regresar a sus actividades cotidianas tras recibir el alta médica en apenas uno o dos días, siempre que el tratamiento se realice bajo las condiciones adecuadas. El Hospital Universitario La Luz dispone de instalaciones y equipos que han hecho posible este avance, en un contexto donde la recuperación rápida tras intervenciones vasculares marcaba una diferencia notoria entre los pacientes. Según publicó el medio de comunicación, Tomás Bolivar Gómez, jefe asociado del Servicio de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del hospital, confirmó que la mayoría de los casos tratados durante el último año se beneficiaron de estos progresos.

De acuerdo con la información difundida por el hospital y recogida por medios como el citado anteriormente, los avances en cirugía vascular aplicados al tratamiento de patologías de la aorta han abierto nuevas posibilidades para pacientes que antes contaban con opciones terapéuticas muy escasas. La aorta es la arteria central del cuerpo humano, responsable de trasladar la sangre desde el corazón hasta los órganos fundamentales. Diversas enfermedades pueden comprometer su funcionamiento, entre ellas los aneurismas (dilataciones progresivas de la arteria), así como las disecciones o los hematomas dentro de la pared aórtica. Estas complicaciones pueden transformarse en situaciones graves si no se detectan y resuelven en tiempo oportuno, pues la rotura del vaso o la pérdida del tránsito sanguíneo pueden provocar isquemia y consecuencias letales.

El doctor Bolivar Gómez, tal como reportó el mismo medio, subrayó que el principal peligro vinculado a los trastornos de la aorta reside en la posibilidad de que esta se rompa o el flujo sanguíneo quede interrumpido de manera aguda hacia órganos de máxima importancia. Por ese motivo, el manejo requiere tanto una cualificación profesional de alto nivel como el uso de dispositivos tecnológicos avanzados y una cuidadosa coordinación multidisciplinaria.

En este contexto, el Hospital Universitario La Luz ha incorporado un quirófano híbrido, herramienta que integra técnicas de imágenes de alta definición y la capacidad de trabajar tanto con procedimientos quirúrgicos convencionales como con intervenciones endovasculares mínimamente invasivas. Según detalló el especialista consultado por la plataforma de noticias, este entorno permite solucionar casos de alta complejidad, como aquellos que afectan al mismo tiempo segmentos torácicos y abdominales de la aorta o implican sus ramas principales.

Entre los métodos aplicados figuran los implantes de endoprótesis ramificadas o fenestradas, esencialmente destinados para tratar aneurismas yuxtarrenales, disecciones que presentan dificultades adicionales o aneurismas que abarcan tanto el tórax como el abdomen. El médico explicó que estas soluciones “funcionan a modo de un ‘forro interno’ para la aorta”, ya que aíslan la zona del aneurisma mientras aseguran el paso adecuado de sangre hacia los órganos, gracias a una estructura con ramas o ventanas ajustadas con precisión a la anatomía del paciente.

La suma de experiencia clínica y equipamiento avanzado ha incidido directamente en la rapidez de la recuperación postoperatoria de los pacientes. Según relató el doctor Bolivar Gómez y recogió el medio, el uso de técnicas mínimamente invasivas ha favorecido que el tiempo de estancia hospitalaria se haya reducido de forma significativa y que los usuarios de estos tratamientos retomen su vida normal en un margen de entre 24 y 48 horas después de la intervención.

El manejo integral de estas patologías exige un abordaje que combine destrezas quirúrgicas especializadas y tecnología moderna, condiciones que, según expusieron los responsables del Hospital Universitario La Luz a los medios, se encuentran disponibles en dicha institución hospitalaria. Todo esto contribuye a aumentar la seguridad del proceso, reducir los riesgos propios de las enfermedades aórticas y ampliar las probabilidades de éxito en casos que, en otras épocas, habrían tenido opciones limitadas de tratamiento.