La Seguridad Social gana 30.727 afiliados en la primera quincena de enero

El número de personas inscritas al sistema aumentó en la primera mitad de enero, alcanzando un récord en la cifra diaria de cotizantes, según el Ministerio, que destacó el fuerte crecimiento del empleo durante el último año

El crecimiento interanual de la afiliación a la Seguridad Social vuelve a situar el empleo en cifras no vistas hasta la fecha, con un avance de 480.950 personas adscritas al sistema si se compara con los registros del 15 de enero del año anterior. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante la primera quincena de enero, se contabilizaron 21.578.039 personas dadas de alta en la serie diaria de afiliados, alcanzando así un récord histórico y reflejando una tendencia sostenida en el incremento del empleo.

Según detalló el Ministerio dirigido por Elma Saiz, el sistema sumó 30.727 nuevos afiliados en los primeros quince días de enero, lo que equivale a un incremento del 0,14%. De este modo, la evolución positiva persiste tanto en cifras nominales como ajustadas, ya que en términos desestacionalizados la afiliación alcanzó los 21.862.325 ocupados tras un descenso de 2.374 personas respecto al mes anterior.

El Ministerio resaltó que “el empleo sigue en cotas históricamente altas”, al considerar la suma total de afiliados descontando los efectos estacionales y de calendario. En este sentido, en los últimos doce meses, el número de cotizantes ajustados aumentó en 486.278 personas. La cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también informó que desde diciembre de 2023 la afiliación experimentó un incremento de 1.024.782 personas si se atiende a la serie ajustada, mientras que desde diciembre de 2022, fecha previa a la entrada en vigor de la reforma laboral, la subida es de 1.570.948 afiliados.

Señaló el Ministerio, según el comunicado recogido por los medios, que “los datos de mitad de enero confirman que el dinamismo del mercado laboral sigue en un nivel muy elevado, con cerca de medio millón de afiliados a la Seguridad Social más”.

El análisis del comportamiento mensual subraya la resistencia del mercado laboral en un periodo tradicionalmente complejo para el empleo, marcado por ajustes estacionales en la contratación. Las series ajustadas ofrecen una visión más precisa sobre la evolución subyacente, al eliminar las oscilaciones propias de factores temporales, lo que facilita la interpretación de los datos publicados por el Ministerio.

En su valoración, Elma Saiz insistió en la importancia del fenómeno de crear empleo de manera sostenida durante los últimos años, captando el efecto acumulativo de las reformas implementadas y el impulso de la economía. La comparación respecto a periodos previos a la reforma laboral permite esclarecer el alcance del crecimiento experimentado, que responde, según los registros del Ministerio, a un dinamismo continuado en el sistema de Seguridad Social.

Los registros difundidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indican que la afiliación sigue mostrando una tendencia al alza tanto en términos absolutos como en las series corregidas por estacionalidad. La cartera apuntó que este comportamiento sitúa el empleo en niveles récord y subraya la fortaleza del mercado laboral, en línea con la estrategia gubernamental de consolidar el trabajo estable y reducir la temporalidad.

Según publicó el Ministerio, los datos reflejan un crecimiento relevante de la afiliación durante la primera quincena de enero, manteniendo la senda ascendente que la Seguridad Social ha experimentado desde la entrada en vigor de las últimas reformas. El volumen total de cotizantes marca un nuevo máximo histórico y consolida el patrón de recuperación y expansión del empleo observado en los registros recientes.

