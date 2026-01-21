Agencias

El presidente del Comité Militar de la OTAN reconoce diferencias, pero "les hacen mejores"

Bruselas, 21 ene (EFE).- El presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Giuseppe Cavo Dragone, afirmó este miércoles que la cohesión es “clave” entre los miembros de la Alianza y, aunque reconoció que pueden tener sus diferencias, éstas les “hacen mejores”.

“Puedo dar fe de una cosa fundamental: la cohesión es la cualidad clave de este grupo. Sí, tenemos diferencias, y eso es normal en una alianza de democracias, pero esas diferencias pueden hacernos mejores y, de hecho, nos hacen mejores”, aseguró Cavo Dragone al inicio de una reunión de los jefes de la Defensa de la OTAN. EFE

