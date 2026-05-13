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El Atlético de Madrid contesta a Florentino Pérez: “Obsesión…”

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Madrid, 13 may (EFE).- El Atlético de Madrid contestó este miércoles a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid por sus referencias al club rojiblanco, con un mensaje en sus redes sociales en el que empleó la definición de “obsesión, perturbación anímica producida por una idea fija”, según publicó en su cuenta de ‘X’.

En su mensaje, la entidad rojiblanca hace referencia a unas palabras de Florentino Pérez durante su comparecencia de prensa del día anterior: “¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti?". “Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti".

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“Atleti, Atleti, Atleti. Obsesión, definición según la @RAEInforma (Real Academia Española de la Lengua): Perturbación anímica producida por una idea fija”, añade el club rojiblanco.

Después, en otro mensaje, el Atlético de Madrid, con una imagen con la frase ‘Atención, maquinaria fuera de servicio temporalmente’, agregó: “Disculpen las molestias, están realizando unos ajustes en el sistema. Seguro que el servicio habitual se reanudará lo antes posible”.

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En los últimos tiempos, el Atlético de Madrid ha hecho uso de estos mensajes irónicos a través de su cuenta oficial en ’X’ antes y después de algunos derbis contra el Real Madrid. EFE

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