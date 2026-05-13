Bolsa de México gana un 0,22 %, en sesión positiva en el mundo y sube a 70.187,45 unidades

Ciudad de México, 13 may (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este miércoles un 0,22 % al apuntarse ganancias en dos de las últimas tres sesiones, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), subió a 70.187,45 unidades, en una sesión con avances en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Dow Jones que retrocedió", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

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Siller dijo que se observaron ganancias debido a un "optimismo en el sector tecnológico" por la reunión de Donald Trump en China, junto con empresarios estadounidenses".

En México, precisó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia del 0,22 % para apuntarse ganancias en dos de las últimas tres sesiones".

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Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron los avances de las emisoras: Grupo México (+2,47 %), Industrias Peñoles (+2,19 %), Arca Continental (+1,16 %), Sigma (+0,97 %) y Pinfra (+0,96 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el alza de este miércoles el mercado mexicano registra un avance en lo que mayo del 3,43 %, y en lo que va de 2026 su rendimiento es del 9,14 %.

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En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,23 % frente al dólar, al cotizar en 17,18 unidades por billete verde, frente a los 17,22 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169,8 millones de títulos por un importe de 18.232 millones de pesos (unos 1.061 millones de dólares).

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De las 776 empresas que cotizaron en la sesión, 357 cerraron con sus precios al alza, 392 registraron pérdidas y 27 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Proteak Uno (TEAK CPO), con el 4,39 %; de la minera Autlán (AUTLÁN B) aseguradora automotriz Qualitas (Q), con el 4,05 %, y de la cadena de supermercados Organización Soriana (SORIANA B), con el 3,08 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -4,47 %; del club de fútbol América (AGUILAS CPO), con el -4,16 %, y de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el -3,73 %. EFE