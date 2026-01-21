D. Valentino enciende La Riviera en el primero de sus conciertos para despedir ‘Ciao!’

El público de la sala La Riviera, compuesto en su mayoría por jóvenes menores de 25 años, mostró un respaldo contundente al artista D. Valentino en la primera de sus tres presentaciones programadas en Madrid. Entre cánticos y ovaciones, los asistentes acompañaron casi cada estrofa de las canciones interpretadas por el valenciano, reafirmando el alcance de su popularidad actual. De acuerdo con lo reportado por la plataforma de noticias, D. Valentino agotó todas las entradas para este ciclo de conciertos incluido en el Inverfest, lo que evidencia el crecimiento de su base de seguidores desde sus inicios en la escena musical.

Según detallaron los medios, en este primer espectáculo celebrado en La Riviera, el cantante repasó los temas incluidos en su EP “Ciao!” y en su disco “Rosa&Rojo”, piezas claves en su ascenso desde el panorama underground, donde comenzó a publicar sencillos en 2021. Canciones como “Prettygyal”, “no quiere bailar” y “why” sobresalieron entre las interpretaciones, provocando una respuesta entusiasta del público y consolidando varias de ellas como himnos generacionales para sus seguidores, quienes no dejaron de cantar y animar durante más de una hora de show.

La gira de despedida del trabajo “Ciao!” no solo contempla tres actuaciones en Madrid, sino que D. Valentino también agotó localidades en otras ciudades del país, reportó el medio. En la capital española, los recitales suman más de 7.000 asistentes en total, consolidando el impacto nacional del artista. Todas las fechas del tour, de acuerdo con la información publicada, presentaron aforo completo apenas quedaron disponibles las entradas.

El ciclo de conciertos madrileños, amparado dentro del Inverfest y con el respaldo de Vibra Mahou, integró a miles de jóvenes que han seguido la carrera del músico valenciano, cuyo crecimiento se aprecia también en plataformas digitales. El número de oyentes mensuales en Spotify ya supera los 800.000, según los datos disponibles en el perfil oficial del artista.

Otro factor central en el reciente éxito de D. Valentino radica en el alcance obtenido a través de la colaboración con otros artistas y la viralización de sus temas en redes sociales. Tal como informó el medio consultado, el sencillo “Damn”, en el que participa Mvrk, acumula más de seis millones de reproducciones. La influencia de la plataforma TikTok se refleja en temas como “why”, seleccionada en más de 16.000 videos de esa red social, lo que ha contribuido a multiplicar la visibilidad de su repertorio y ampliar su audiencia.

Durante el evento en La Riviera, el ambiente se caracterizó por la conexión directa entre el músico y los seguidores, quienes respondieron positivamente tanto a los éxitos recientes como a las canciones de sus inicios. Este fenómeno de convocatoria, según consignaron las crónicas de prensa, se dio de manera simultánea en todos los escenarios de la gira, donde la venta anticipada de entradas resultó determinante para ratificar la popularidad del artista.

El desarrollo del espectáculo, basado en la interacción y el dinamismo musical, pone de manifiesto la evolución de D. Valentino desde sus primeros sencillos publicados hace tres años hasta el paisaje actual, donde encabeza carteles de festivales y llena recintos de gran capacidad. Reportes de prensa destacan que el respaldo de las plataformas de difusión musical y la estrategia digital, en la que tiene peso la viralización de contenidos y la participación en festivales como el Inverfest, han sido determinantes para su proyección.

El itinerario de conciertos en Madrid, todos con aforo completo, posiciona a D. Valentino como uno de los artistas emergentes de la escena nacional, un hecho avalado tanto por los números en streaming como por la respuesta concreta del público en cada cita. La relación directa entre el fenómeno digital y la convocatoria presencial describe una tendencia en la música actual, reforzada en este caso por la integración de D. Valentino en redes sociales y colaboraciones que potencian su visibilidad, detalló el medio consultado.

El avance de la gira y la recepción positiva en los distintos conciertos refuerza la posición de D. Valentino en el circuito musical español, con una estrategia que combina actuaciones en vivo, campañas digitales en plataformas como TikTok y colaboraciones dentro del género. Según han señalado diversas fuentes, la capacidad para agotar entradas en cada ciudad visitada subraya el interés generado entre los públicos jóvenes y consolida el papel del artista como referente de su generación dentro de la música nacional.