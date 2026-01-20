La Eurocámara apuesta por un marco jurídico único para empresas innovadoras en la UE

La propuesta de la Eurocámara sugiere fijar un capital mínimo de un euro para la constitución de nuevas empresas y permitir que el proceso de registro se complete digitalmente en un plazo no mayor a 48 horas. Estas recomendaciones, según informó Europa Press, buscan simplificar los trámites y reducir el tiempo necesario para fundar compañías en el ámbito de la Unión Europea, facilitando así el acceso al entorno empresarial a más actores y promoviendo la digitalización.

La medida, aprobada por el Parlamento Europeo con 492 votos favorables, 144 en contra y 28 abstenciones, establece las bases para que la Comisión Europea elabore una propuesta legislativa enfocada en crear un marco jurídico común para empresas innovadoras en la región, según publicó Europa Press. Entre los objetivos principales se encuentra reforzar la competitividad de la Unión Europea frente a otras grandes economías y minimizar la fragmentación normativa que afecta actualmente a las compañías que operan en diversos países miembros.

Según detalló Europa Press, una de las iniciativas más destacadas plantea el establecimiento de un conjunto homogéneo de normas para toda la UE, el denominado “régimen 28”. Mediante este régimen, los Estados miembro tendrían dos posibilidades: introducir una nueva forma societaria basada en el marco común europeo o adaptar sus propios modelos jurídicos ya existentes, permitiendo que las empresas elijan operar bajo estándares harmonizados en toda la Unión. En este contexto, se propone la creación de la Sociedad Europea Unificada (S.EU, según las siglas en inglés), una nueva figura jurídica dirigida a entidades que no cotizan en bolsa y que brindaría la posibilidad de actuar en la totalidad del territorio comunitario bajo unas mismas reglas, independientemente de su país de origen.

La propuesta considera además la creación de un portal digital único y multilingüe, gestionado por la Comisión Europea, que funcione como punto central de información y registro. Tal como recogió Europa Press, este portal facilitaría la comunicación con autoridades nacionales, el cumplimiento de requisitos regulatorios y el acceso a la información relevante para inversores, disminuyendo las barreras administrativas y mejorando la transparencia del proceso empresarial en el ámbito europeo.

En materia de financiación, el Parlamento aboga por medidas que garanticen un acceso más sencillo a los recursos económicos necesarios para desarrollar y hacer crecer sus actividades. Europa Press informó que en el texto se abren opciones para que empresas con distintos perfiles de inversión puedan estructurarse de forma flexible, permitiendo que participantes puedan contribuir capital sin asumir el control de la gestión. Asimismo, se contemplan fórmulas para separar los derechos de decisión de la participación en beneficios o para limitar los rendimientos a determinados plazos o cantidades, con el propósito de atraer más perfiles inversores y diversificar las fuentes de financiación.

Otro punto abordado por los eurodiputados, según expresó Europa Press, se relaciona con la captación y retención de talento en el interior de las compañías. El Parlamento plantea la posibilidad de que los empleados accedan a participaciones de la empresa, mediante mecanismos como los planes de acciones, para incentivar el compromiso y facilitar el fichaje de personal cualificado. Estas iniciativas buscan fortalecer los equipos de trabajo de las empresas innovadoras y asegurar su permanencia en un contexto altamente competitivo.

La transferencia de conocimiento representa otro de los ejes destacados en el texto aprobado. El medio Europa Press consignó que el Parlamento subraya la cooperación entre universidades, centros de investigación, pequeñas y medianas empresas y startups, promoviendo una mayor interconexión y facilitando que los resultados de la investigación puedan convertirse en productos comercialmente viables, especialmente en las regiones del sur de Europa, donde se detectan mayores dificultades para la transferencia al mercado.

En el aspecto jurídico, la Eurocámara defiende el desarrollo de un mecanismo especializado y rápido para la resolución de conflictos empresariales, sobre todo los que tienen un alcance transfronterizo. Europa Press detalla que este sistema podría emplear el inglés como idioma de referencia para disminuir costes y acelerar los plazos de resolución, aspecto relevante en litigios entre sociedades establecidas en diferentes puntos de la Unión.

A pesar del impulso representado por estas recomendaciones, Europa Press indica que su carácter no es vinculante. Se trata de orientaciones que el Parlamento Europeo formula con la intención de influenciar la propuesta legislativa que la Comisión Europea tiene previsto presentar durante el primer trimestre del año en curso. El contenido final de la legislación dependerá de las negociaciones posteriores y la adopción de las sugerencias ofrecidas ahora por la Eurocámara a través de estas recomendaciones.