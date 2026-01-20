Bessent recomienda a los socios de EEUU "respirar hondo" y evitar escalar tensiones

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha invitado a los socios de Estados Unidos, particularmente a los europeos, a "respirar hondo" y dejar que las cosas se desarrollen sin dejarse llevar por la histeria, advirtiendo de que lo peor que pueden hacer los países es intensificar sus tensiones contra Estados Unidos.

"Cálmense la histeria, respiren hondo", ha afirmado el secretario del Tesoro de EEUU en una rueda de prensa desde Davos (Suiza) este martes, recordando que a principios del pasado mes de abril se vivió "el mismo tipo de histeria" y luego "todo salió bien" y las economías están bien.

"Tenemos un muy buen acuerdo comercial y creo que nuestras relaciones nunca han sido tan estrechas", ha defendido Bessent, que no ha dudado en afirmar que Europa es un aliado de EEUU al tiempo que ha instado a todos los países a cumplir con sus acuerdos comerciales.

"Relájense. Confío en que los líderes no escalarán la situación y que esto se resolverá de una manera que beneficie a todos, a la seguridad nacional de Estados Unidos y a Europa", ha señalado en referencia a la crisis transatlántica abierta a causa de Groenlandia.

En este sentido, el funcionario estadounidense ha restado importancia a las informaciones sobre una potencial represalia europea mediante la venta de los bonos del Tesoro estadounidense en su poder, que ha calificado de "narrativa completamente falsa" y fuera de los planes de los gobiernos europeos. "Carece de lógica", ha señalado, descartando que la UE o el Reino Unido preparen medidas financieras de represalia que deban preocupar a Estados Unidos.

Por otro lado, aprovechando su presencia en Davos, el secretario del Tesoro estadounidense ha destacado la agenda desreguladora del presidente Trump en contraste con lo que sucede en Europa, que ha calificado como "el centro del gran embrollo regulatorio".