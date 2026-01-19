Revolut anuncia su intención de entrar en Perú y 'ficha' a Julien Labrot para liderar operaciones locales

Revolut ha anunciado este lunes sus planes para ingresar al mercado peruano, lo que supone un nuevo hito en su estrategia de expansión en América Latina, según ha informado en un comunicado.

La compañía ha presentado formalmente una solicitud para obtener una licencia bancaria completa en el país y ha incorporado a Julien Labrot como consejero delegado de Revolut Perú para liderar las operaciones locales.

El banco ha explicado que su intención es construir un "negocio de largo plazo, plenamente regulado y con raíces locales" en Perú, adaptado a la economía del país, "que se digitaliza rápidamente". En este sentido, resalta que la penetración de 'smartphones' en el país es cercana al 100%, pero que una parte "significativa" de la población adulta aún está "subbancarizada".

La compañía especifica que contar con una licencia completa le permitirá lanzar progresivamente una gama de productos y servicios localizados. Además, ha anunciado su intención de intensificar sus esfuerzos de contratación en todo Perú durante los próximos meses.

Por último, sobre la incorporación de Julie Labrot, que hasta ahora estaba en Banco Ripley Chile, la entidad destaca su experiencia en el sector financiero y en la región. Labrot será responsable de definir y ejecutar la estrategia y de diseñar el equipo de Revolut en Perú.

La entrada del banco en el país andino forma parte de su plan de alcanzar los 100 millones de clientes en 100 países, generando 100.000 millones de dólares en ingresos. Perú es el quinto mercado de América Latina para el que Revolut ha anunciado planes de expansión, tras los anuncios en Brasil, México, Colombia y Argentina.

En 2024 el grupo reportó ingresos por 4.000 millones de dólares, beneficios por 1.000 millones de dólares y activos totales por 33.000 millones de dólares, respaldados por una valuación de 75.000 millones de dólares.