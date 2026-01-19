El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes por la huelga de sus trabajadores

París, 19 ene (EFE).- El museo del Louvre, el más grande y visitado del mundo, anunció este lunes que permanecerá cerrado durante esta jornada con motivo de la huelga que mantienen de forma intermitente sus trabajadores desde el pasado diciembre.

Este cierre se suma al que se produjo el pasado 12 de enero con motivo de la huelga de su personal, que ha obligado al Louvre a permanecer totalmente cerrado en otras dos ocasiones desde que comenzó la protesta a finales de 2025.

La protesta sindical ha motivado en la mayor parte de los días una apertura parcial para que los visitantes pudiesen recorrer al menos las salas que exponen sus piezas más conocidas, desde la Gioconda a la Venus de Milo o la Victoria de Samotracia.

La huelga, que fue renovada el pasado lunes tras las vacaciones de navidad en asamblea general, movilizó a parte de los 2.200 trabajadores del museo, que reclaman mejoras en su situación laboral y de seguridad, tras el robo de octubre pasado de ocho joyas de la Corona de Francia y que aún no han sido localizadas.

"Las personas que hubieran reservado una visita para el día de hoy serán reembolsados de forma automática, ningún trámite es necesario", señaló el museo en redes sociales, en un mensaje publicado en francés y en inglés.

El cierre implica que el Louvre no volverá a abrir sus puertas hasta, al menos, el próximo miércoles, dado que el martes es el día habitual de descanso del museo. EFE