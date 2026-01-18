Tres nuevos ejecutados en Arabia Saudí por "terrorismo" tras batir récord anual en 2025

El Cairo, 18 ene (EFE).- Las autoridades saudíes ejecutaron este domingo a tres personas acusadas de cometer "crímenes terroristas", lo que asciende a seis en lo que va de año, tras batir en 2025 el récord anual con 356 ajusticiamientos, informó el Ministerio del Interior saudí.

Los tres saudíes ejecutados hoy en la región de Riad fueron sentenciados por "cometer crímenes terroristas, incluyendo la afiliación a una organización terrorista extranjera, colocar artefactos explosivos en vehículos de fuerzas de seguridad con la intención de asesinar a sus miembros y dar refugio a varios elementos terroristas", dijo el ministerio en un comunicado, sin dar más detalles sobre cuándo fueron detenidos.

Aseguró también que el departamento "reafirma el compromiso del Gobierno saudí con el mantenimiento de la seguridad, la justicia y la aplicación de las disposiciones de la legislaciones islámica contra cualquiera que ataque a personas inocentes y viole su derecho a la vida y la seguridad".

El pasado 7 de enero, las autoridades saudíes aplicaron la pena de muerte también contra tres ciudadanos de este país por crímenes relacionados con el terrorismo, los primeros de este 2026.

Según varias ONG, 356 personas fueron ejecutadas el año pasado en Arabia Saudí, once más que el año anterior y marcando así nuevo récord en el país desde que hay registros, pese a que el príncipe heredero saudí y líder de facto, Mohamed bin Salmán, señaló en 2018 que su intención era reducir significativamente el número de ejecuciones.

Las autoridades saudíes suelen informar de la gran mayoría de las ejecuciones a través de comunicados difundidos por el Ministerio del Interior, aunque algunas de las aplicaciones de penas capitales no se publican. FE

