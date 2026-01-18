Más de 200 mujeres mayores de 61 años asesinadas por violencia de género desde 2003: miedo, dependencia y aislamiento

Las asociaciones que trabajan con personas mayores advierten que muchas mujeres de edad avanzada permanecen invisibilizadas y socialmente aisladas, situación que favorece la persistencia de la violencia de género contra este colectivo. Según informó Europa Press, entidades como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y HelpAge señalan que este grupo enfrenta obstáculos significativos para denunciar y acceder a ayuda, en gran parte por factores como el edadismo y la ausencia de recursos adaptados. El fenómeno del maltrato a mujeres mayores se integra en el marco de la violencia de género, que entre 2003 y la actualidad ha dejado 202 mujeres mayores de 61 años asesinadas, lo que representa el 15% de los 1.346 casos mortales registrados en España desde ese año.

Europa Press detalló que el Ministerio de Igualdad ha contabilizado 86 víctimas en el rango de 61 a 70 años, 105 entre 71 y 84 años, y 11 con más de 84 años. En 2025, hasta la fecha, se han registrado nueve mujeres asesinadas por violencia machista, cifra que representa el 19% de los 47 crímenes de 2024. Dentro de esos nuevos casos, tres víctimas tenían entre 61 y 70 años, cinco entre 71 y 84 y una superaba los 84 años. El caso más reciente corresponde a una mujer española de 78 años en Badajoz, confirmada como víctima mortal el martes 13 de enero por el Ministerio de Igualdad. Según consignó el ministerio dirigido por Ana Redondo, el presunto agresor era su excónyuge, no existían denuncias previas por violencia de género ni hijos menores de edad en la familia.

Diversas asociaciones coinciden en que el maltrato hacia mujeres mayores toma formas que trascienden la violencia física, manifestándose con frecuencia como abusos económicos, emocionales o verbales. Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, enfatiza que la extorsión económica, el maltrato psicológico y el verbal constituyen los patrones predominantes y advierte sobre la existencia de negligencia y malas prácticas en contextos domiciliarios y residenciales. Fernández remarcó ante Europa Press que se trata de un “maltrato invisible”, muchas veces reforzado por prejuicios relacionados con la edad. Subrayó que la atención suele dirigirse hacia mujeres jóvenes o adultas, mientras se deja de lado el sufrimiento de las adultas mayores, un grupo especialmente vulnerable.

El análisis de las causas de esta falta de denuncia revela una combinación de factores sociales y culturales. Fernández sostiene que las mujeres mayores sí logran identificar comportamientos de violencia machista, pero rara vez los denuncian debido a la influencia de valores tradicionales, la escasez de redes sociales de apoyo y la soledad. Según puntualizó el presidente de la PMP, los indicios que pueden alertar de violencia en mujeres mayores incluyen no solo lesiones físicas, sino también problemas económicos, síntomas de depresión o ansiedad y la tendencia al aislamiento. Desde su perspectiva, resulta fundamental promover campañas de sensibilización social y mantener la vigilancia ante situaciones sospechosas, para contrarrestar este maltrato que permanece muchas veces oculto.

Por su parte, José Luis Fernández, presidente de CEOMA, advierte sobre el impacto del aislamiento en la capacidad de las víctimas para reconocer y denunciar su situación, especialmente en áreas rurales. En declaraciones recogidas por Europa Press, subraya que las experiencias previas y la aceptación de ciertos comportamientos como normales constituyen una barrera adicional. Fernández también expone que la falta de recursos adaptados y la brecha digital limitan el acceso a canales de denuncia eficaces. Aboga por la creación de servicios de atención y acompañamiento diseñados específicamente para mujeres mayores, así como por la formación de profesionales en la intersección de género y envejecimiento. Añade que resulta necesario coordinar tanto los recursos sociales, sanitarios, judiciales y policiales, como desplegar estrategias comunicativas que fomenten la confianza de las víctimas y hagan posible que estas expresen su situación y reciban apoyo.

HelpAge, otra organización consultada por Europa Press, coincide en que muchas de las afectadas no reconocen ni nombran su experiencia como violencia de género, por haberse criado en contextos donde el matrimonio se consideraba irrevocable y la separación era vista como un fracaso o impensable. Según HelpAge, los conflictos de pareja se gestionaban en el ámbito privado y el sufrimiento femenino se consideraba un aspecto normalizado de la vida familiar. Con el paso del tiempo, el maltrato continuado termina por asumirse como una parte inevitable de la cotidianeidad.

La invisibilidad de las señales de alerta dificulta todavía más la identificación de estos casos. HelpAge precisa que este tipo de señales pueden confundirse con síntomas del envejecimiento, como la retirada social progresiva, el abandono de relaciones y actividades, el temor a expresar opiniones o sentimientos, la tristeza prolongada y los cuadros de ansiedad. Agrega la organización que la vergüenza, el estigma y el silencio aprendidos a lo largo de toda la vida inciden de forma crucial en la baja tasa de denuncias. Las mujeres mayores, además, se encuentran con servicios y recursos insuficientemente adaptados: los alojamientos disponibles para víctimas rara vez consideran sus necesidades específicas; las respuestas institucionales suelen mostrar poca sensibilidad ante la edad; los profesionales llegan a minimizar el relato de las víctimas, atribuyéndolo más a la vejez o la enfermedad que a una situación violenta.

Desde HelpAge piden un “cambio profundo de mirada” en la atención de las víctimas mayores de violencia de género, reclamando su reconocimiento explícito en las políticas públicas, protocolos y estadísticas oficiales y la eliminación de toda noción de que la violencia de género tiene límites etarios. Además, insisten ante Europa Press en la necesidad de formar a los profesionales en perspectiva de género y envejecimiento, desarrollar recursos de acogida y atención ajustados a las particularidades físicas, emocionales y sociales de las mujeres mayores, y reforzar el trabajo comunitario y la sensibilización pública en torno a este problema.