Ya son 2.846 muertos y 8.693 heridos por los ataques israelíes contra Líbano en dos meses

El Cairo, 10 may (EFE).- La cifra de muertos por los ataques israelíes contra el Líbano desde el pasado 2 marzo ha aumentado a 2.864, mientras que la de los heridos ha alcanzado los 8.693, indicaron este domingo cifras oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, perteneciente al Ministerio de Salud Pública libanés, ofreció este número en un escueto comunicado tras contabilizar 69 fallecidos en las últimas 24 horas, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

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En la infografía publicada por la agencia también se muestra el número de personal sanitario que ha perdido la vida durante la ofensiva, que se elevó este domingo a 108, dos más que ayer, así como 249 heridos.

Durante la jornada de hoy, la agencia informó de acciones israelíes contra diferentes puntos del país mediterráneo.

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Asimismo, tras más de nueve días de espera para obtener permiso para entrar en la zona, los equipos de ambulancias de la Cruz Roja Libanesa del centro de Nabatieh (sur) lograron recuperar los cuerpos de una familia siria (un padre, una madre y su hijo) que se encontraban dentro de un coche atacado por Israel, según la ANN.

Pese al cese de hostilidades acordado por el Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el Líbano, sobre todo el sur, y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región.

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Esta semana, bombardearon también por primera vez en tres semanas de tregua los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye.

Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá sigue atacando objetivos israelíes, sobre todo tropas presentes en el sur del Líbano, a la espera de que delegaciones de los dos países mantengan la próxima semana en Washignton una tercera ronda de conversaciones. EFE

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