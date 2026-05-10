España defiende la cooperación entre países y organismos en asistencia al crucero Hondius

Madrid, 10 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió este domingo la cooperación entre países y organismos internacionales y europeos para "garantizar la salud pública" en la asistencia a los pasajeros y a la tripulación del crucero holandés MV Hondius, afectado por un brote de Hantavirus.

Sánchez hizo esta reflexión en su cuenta de la red social X en respuesta a un mensaje de agradecimiento del primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien también destacó que la salud pública "es la prioridad absoluta" y resaltó "la buena y constructiva colaboración entre nuestros dos países en los últimos días".

PUBLICIDAD

Las autoridades españolas, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos, están gestionando el desembarco de las personas abordo del crucero en la isla española de Tenerife, del archipiélago de las Canarias (Atlántico).

En su respuesta a Jetten, que encabeza con un: "Muchas gracias por tu mensaje, Rob", Sánchez insistió en que la asistencia al Hondius ha sido una operación "a gran escala" que ha involucrado "a numerosos actores, incluido tu país, la UE" y la OMS.

PUBLICIDAD

"Continuaremos trabajando de manera coordinada y colaborativa para garantizar la salud pública y la seguridad de nuestros ciudadanos", subrayó el presidente del Gobierno español.

Jetten expresó su "más sincero agradecimiento" a Sánchez y a las autoridades españolas por permitir la llegada del crucero a Tenerife, donde señaló que los pasajeros y la tripulación están siendo sometidos a controles médicos a bordo del barco "para continuar con su viaje de forma segura".

PUBLICIDAD

El barco fondeó la madrugada de este domingo en el puerto de Granadilla de Abona, procedente de Cabo Verde, con 151 personas a bordo, de ellas 147 pasajeros y cuatro tripulantes, además de dos epidemiólogos de Países Bajos y dos representantes de la OMS y del SDC, organismo dependiente de la Organización Marítima Internacional. Todos ellos se mantienen sin síntomas de hantavirus.

Con la luz del día comenzó el desembarco y los ciudadanos españoles fueron los primeros en salir, seguidos de los pasajeros de otras nacionalidades cuyos aviones ya estaban dispuestos en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur, adonde fueron trasladados en autobuses militares para ser llevados a sus respectivos países.

PUBLICIDAD

Los últimos en ser evacuados serán los pasajeros australianos, que desembarcarán mañana, lunes, por la tarde, en cuanto el avión fletado por ese país esté dispuesto.

El último avión previsto que saldrá este domingo será hacia Estados Unidos, según informaron desde el Gobierno español. EFE

PUBLICIDAD