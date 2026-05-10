Super Amara Bera Bera gana su cuarta Copa de la Reina consecutiva

Super Amara Bera Bera venció (26-21) al Mecalia Atlético Guardés este domingo en un Illunbe entregado y conquistó una histórica cuarta Copa de la Reina consecutiva.

El equipo donostiarra triunfó ante su afición agrandando su leyenda en el balonmano femenino español. Poco a poco, Bera Bera fue imponiendo su ley, con Carmen Arroyo y Giuliana Gavilán abriendo brecha en el marcador. Lucía Prades también apareció bajo palos.

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El conjunto dirigido por Imanol Álvarez se marchó al descanso (11-7) y respondió a los acercamientos de Cecilia Cacheda, Blazka Hauptman y Lorena Téllez para Mecalia Atlético Guardés. Elba Álvarez, con 7 tantos, fue la máxima goleadora.

Con Illunbe completamente volcado, las locales gestionaron la ventaja con autoridad durante los últimos minutos hasta cerrar el definitivo 26-21 que desató la celebración sobre la pista.

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