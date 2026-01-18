El Papa pide compromiso por la paz y la justicia en el inicio de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

El Papa León XIV ha dado este domingo la bienvenida a la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la que ha pedido a los fieles "unidad de todos los cristianos" y el compromiso de la paz y la justicia en el mundo.

"Invito a todas las comunidades católicas a fortalecer en estos días la oración por la plena unidad visible de todos los cristianos. Este compromiso por la unidad se debe acompañar con el de la paz y la justicia en el mundo", ha señalado el Pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

Asimismo, el Papa se ha acordado de las "grandes dificultades" que sufre la población del este de la República Democrática del Congo, obligada a huir de su propio país, especialmente hacia Burundi a causa de la violencia para afrontar "una grave crisis humanitaria". "Oremos para que entre las partes en conflicto prevalezca siempre el diálogo, la reconciliación y la presencia", ha deseado. También ha asegurado su oración por las víctimas de las inundaciones en África Meridional.

En la reflexión de este domingo, León XIV ha basado la oración en el pasaje del Evangelio de Juan de la liturgia del día que habla de Juan el Bautista que reconoce en Jesús al Cordero de Dios, el Mesías. Para el Bautista, según el Papa León, habría sido fácil aprovecharse de su fama, ya que era un hombre muy querido por las multitudes, hasta el punto de ser temido por las autoridades de Jerusalén.

"En cambio, no cede en absoluto a la tentación del éxito y la popularidad sino que frente a Jesús, reconoce su propia pequeñez y le da espacio a su grandeza. Sabe que ha sido enviado para preparar el camino del Señor y cuando el Señor viene, reconoce su presencia con alegría y humildad y se retira de la escena. ¡Qué importante es para nosotros hoy su testimonio!", ha señalado el Obispo de Roma.

Por último, el Papa ha concluido que no se necesitan esos "sucedáneos de la felicidad" porque la alegría y grandeza "no se basan en ilusiones pasajeras de éxito y de fama". "Sino en sabernos amados y deseados por nuestro Padre que está en los cielos", ha apostillado.