2-1. Reus alivia a los Galaxy

Chicago (EE.UU.), 26 abr (EFE).- El alemán Marco Reus lideró este domingo con un doblete la victoria 2-1 de Los Ángeles Galaxy en casa contra el Real Salt Lake en el partido que cerró la décima jornada de la MLS.

Reus, exjugador del Borussia Dortmund y figura de los Galaxy desde 2024, firmó un maravilloso gol de falta directa a los ocho minutos para dar ventaja a la franquicia californiana, que solo había sumado un punto en sus dos anteriores encuentros.

El partido se complicó para los Galaxy en el añadido de la primera mitad, con un gol en propia meta del portero angelino JT Marcinkowski.

Fue a seis minutos del final cuando los Galaxy consiguieron recuperar la ventaja y lo hicieron de nuevo de la mano de Reus.

El veterano media punta, de 36 años, transformó con seguridad un penalti con un disparo cruzado que subió el 2-1 al marcador.

El alemán lleva cuatro goles y tres asistencias en lo que va de temporada.

Los Galaxy alcanzaron al Houston Dynamo en la novena plaza del Oeste, la última que da acceso a la postemporada, mientras que el Real Salt Lake es sexto. EFE