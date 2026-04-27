El Orense frena a Barcelona y Darío Benedetto continúa su romance con el gol en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 26 abr (EFE).- El Orense frenó este domingo a Barcelona al empatar 1-1 en el que su atacante el argentino Darío Benedetto ratificó su gran romance con el gol al convertir el quinto tanto por la undécima fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Benedetto aprovechó un pase retrasado del centrocampista Jhonny Quiñónez y con un remate venció el arco del local, que en el minuto 80 logró el empate a través del atacante Erick Zambrano, por lo que Barcelona tiene 19 puntos y el Orense 13.

Independiente del Valle acumuló 25 puntos, pues derrotó por 2-1 a Leones del Norte; la Universidad Católica, que jugará este lunes, tiene 22 unidades; Barcelona 19; Guayaquil City, en cuarto lugar, con 18; el Mushuc Runa tiene los mismos 16 puntos que el Aucas, que jugará este lunes ante Delfín.

El Guayaquil City enlazó la cuarta victoria consecutiva, pues derrotó por 1-0 a Técnico Universitario con anotación del defensa Joshue Quiñónez y se ubicó en el cuarto puesto con 18 unidades.

El cuadro universitario se extremó hasta el final, en los últimos 20 minutos encerró en su propia zona al cuadro citadino, por lo que se quedó en zona de los cuadros con peligro de perder la categoría para el próximo año, con 11 unidades, en el decimotercer lugar.

El Macará venció por 3-0 a Libertad y se recuperó de la goleada 4-0 del jueves pasado a manos de la Universidad Católica.

Los ecuatorianos Tommy Chamba, Martín Tello y el defensa venezolano José Marrufo anotaron para el Macará, que pasó al séptimo puesto, con 16 puntos, mientras llegó al penúltimo lugar ante la serie de malos resultados.

La undécima fecha de la liga profesional ecuatoriana concluirá este lunes con los partidos: Manta-Universidad Católica y Aucas-Delfín. EFE