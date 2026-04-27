China amenaza con tomar represalias por la Ley de Aceleración Industrial que prepara la UE

Pekín, 27 abr (EFE).- El Ministerio de Comercio de China afirmó este lunes que la propuesta de Ley de Aceleración Industrial de la Unión Europea (UE) introduce "barreras graves a la inversión" y una "discriminación institucional" contra las empresas extranjeras, y advirtió de que responderá si Bruselas sigue adelante con una norma que, a su juicio, perjudica a las compañías chinas.

En un comunicado publicado hoy en su página web, la cartera señaló que el pasado viernes remitió formalmente a las autoridades continentales sus comentarios sobre el proyecto legislativo, en los que expone su "grave preocupación" por el texto.

Según Pekín, la iniciativa impone "numerosos requisitos restrictivos" a la inversión extranjera en cuatro sectores estratégicos emergentes: baterías, vehículos eléctricos, fotovoltaica y materias primas críticas.

También critica que el proyecto incluya cláusulas "excluyentes" de "origen UE" en contratación pública y políticas de apoyo público.

Comercio sostuvo que la propuesta "podría vulnerar" principios básicos como el de nación más favorecida y trato nacional, además de contravenir acuerdos sobre aranceles, inversiones, propiedad intelectual o subvenciones.

Asimismo, el Ministerio aseguró que la ley perjudicaría las expectativas de inversión de las empresas chinas en Europa, sería contraria a la "competencia justa" y podría lastrar la transición verde europea y dañar el sistema multilateral de comercio.

China pidió a Bruselas que elimine del texto los requisitos que considera discriminatorios para los inversores extranjeros, las exigencias de contenido local, las disposiciones sobre transferencia forzosa de tecnología y propiedad intelectual y las restricciones en contratación pública.

También avisó de que seguirá de cerca la tramitación legislativa y de que, si la UE "hace caso omiso" de sus observaciones y la norma termina perjudicando a empresas chinas, Pekín "no tendrá más remedio que tomar contramedidas".

La Comisión Europea presentó el proyecto el pasado marzo como uno de los pilares de su estrategia para reindustrializar el continente y reducir dependencias en sectores estratégicos frente a potencias como China o Estados Unidos.

La propuesta prevé exigir un mínimo de fabricación europea cuando se concedan ayudas públicas y fijar condiciones a grandes inversiones extranjeras, lo que afecta a compañías chinas.

La advertencia de este lunes se suma a otras fricciones recientes entre China y la UE, marcadas por disputas comerciales en torno a los vehículos eléctricos chinos, las tensiones sobre ciberseguridad, las sanciones ligadas a Rusia y las recientes sanciones impuestas por Pekín a varias firmas europeas del sector de defensa y aeroespacial. EFE