Ayuntamiento crea un canal directo con colectivos migrantes para facilitar información sobre empleo municipal

Durante la sesión de trabajo mantenida en Jaén, se abordaron situaciones específicas sobre la inserción laboral de personas extranjeras que no cuentan con Número de Identidad de Extranjero (NIE), propiciando la resolución de interrogantes y el intercambio de información personalizada entre representantes municipales y diversos colectivos migrantes. Según informó el Ayuntamiento de Jaén a través de una nota, este encuentro desembocó en el acuerdo de crear un canal directo de comunicación entre las asociaciones de origen migrante y el personal municipal especializado, con el propósito de facilitar el acceso a recursos de empleo y ofrecer seguimiento individualizado a casos particulares.

De acuerdo con el Consistorio, la reunión estuvo encabezada por el alcalde de Jaén, Julio Millán, junto al concejal de Empleo y presidente del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe), Luis García Millán. También participaron representantes de los colectivos migrantes de Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y Colombia, así como integrantes municipales vinculados al programa Eracis+ y del Patronato Municipal de Asuntos Sociales. El objetivo común expuesto durante la cita fue reforzar la información, la coordinación y el acceso igualitario a los programas municipales de empleo mediante un trabajo conjunto entre las áreas de empleo y servicios sociales, detalló el Ayuntamiento.

La información proporcionada durante la sesión incluyó una exposición detallada de los principales programas municipales de inserción laboral. Según el comunicado municipal, se explicaron los requisitos de acceso, los colectivos a los que se da prioridad y los aspectos técnicos de cada iniciativa. Entre las propuestas señaladas se encuentran los Programas Integrales de Empleo, dirigidos a personas mayores de 52 años y a individuos en situación de vulnerabilidad; el programa EPES, que estructura recorridos personalizados de inserción laboral; y el programa Atenea, que contempla información actualizada sobre el estado de los diferentes itinerarios, los cursos venideros y las condiciones necesarias para acceder a ellos.

El alcalde Julio Millán declaró que "el empleo es una herramienta clave para la inclusión social y la cohesión de la ciudad, y desde el Ayuntamiento queremos garantizar que todas las personas, con independencia de su origen, conozcan y puedan acceder a los recursos municipales en igualdad de condiciones", según consignó el Consistorio. Como complemento, el concejal de Empleo Luis García Millán remarcó la relevancia de ofrecer información clara y directa a los colectivos migrantes sobre los distintos programas de empleo desarrollados en la ciudad, señalando que solo así se pueden habilitar itinerarios efectivos de inserción laboral que permitan aprovechar el talento ya presente en Jaén, según publicó el Ayuntamiento.

Dentro de los avances abordados en la reunión, el concejal notificó a los asistentes sobre la próxima puesta en marcha del Plan de Empleo municipal. Dicha iniciativa, actualmente en una fase previa a su difusión oficial, prevé la participación de 30 jóvenes menores de 30 años, inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, quienes optarán a contratos de seis meses en el área de Mantenimiento del Ayuntamiento. Entre los requisitos para acceder a este plan figura tener la demanda de empleo actualizada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El Consistorio detalló que, a lo largo del encuentro, los representantes de los colectivos migrantes presentaron diversas dudas relacionadas con los procedimientos de arraigo formativo. El personal técnico municipal respondió acerca de estos procesos y resolvió cuestiones sobre las novedades en materia de empleo local, incluyendo el acceso a los programas cuando no se dispone de NIE y el seguimiento de casos particulares.

Para reforzar el acompañamiento y la atención personalizada, el Ayuntamiento hizo hincapié en la importancia del nuevo canal de comunicación directa, que permitirá un flujo constante de información, la solución de dudas específicas y el seguimiento de los casos más complejos. Según consignó la administración local, esta estructura aspira a optimizar la coordinación interinstitucional y mejorar tanto el alcance como la eficacia de las políticas públicas dirigidas a la inserción laboral y la cohesión social en Jaén.