La UE expresa su "total solidaridad" con Dinamarca y advierte de una "peligrosa espiral" de aranceles

El compromiso entre la Unión Europea y la protección de la soberanía de sus Estados miembros se destaca en la respuesta a las recientes maniobras militares en Groenlandia, que recibieron el apoyo de varios países europeos y motivaron la imposición de nuevos aranceles estadounidenses. Según informó Europa Press, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó su plena solidaridad con Dinamarca frente a las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y advirtió sobre el riesgo de que estos impuestos adicionales desencadenen una “peligrosa espiral” de respuestas arancelarias entre ambos bloques.

El comunicado oficial, suscrito por von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, subrayó la posición unificada y coordinada de la Unión Europea en defensa de la soberanía y los intereses de sus miembros. “La UE está con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia en total solidaridad”, expresaron en el documento citado por Europa Press. Ambos dirigentes resaltaron que Europa continuará respondiendo de manera conjunta, priorizando la defensa de su autonomía frente a medidas que, a su juicio, deterioran los vínculos transatlánticos y podrían llevar a una escalada de represalias arancelarias.

Von der Leyen recordó, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, que las operaciones militares efectuadas por Dinamarca en Groenlandia, respaldadas por países como Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, fueron anunciadas previamente y se justifican por la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico, una región considerada estratégica tanto para Europa como para sus aliados. La presidenta de la Comisión Europea enfatizó que estas maniobras “no suponen una amenaza para nadie” e insistió en la importancia del diálogo diplomático, recordando los contactos recientes entre Dinamarca y Estados Unidos con el objetivo de encauzar la tensión.

En su respuesta a las sanciones arancelarias, la dirigente europea especificó, según consignó Europa Press, que los principios de integridad territorial y soberanía nacional representan una de las bases del Derecho Internacional, esenciales tanto para el bloque europeo como para la comunidad global. Von der Leyen reiteró el interés común entre Europa y Estados Unidos en mantener la paz y la seguridad en el Ártico, relación que señala también se mantiene a través de la OTAN.

Donald Trump anunció el sábado que, a partir del 1 de febrero, su país impondrá aranceles adicionales del 10% a Dinamarca y a los países europeos que participaron en las maniobras militares en Groenlandia. Esta decisión, detalló el mandatario citado por Europa Press, se mantendrá hasta que Estados Unidos complete lo que llamó “proceso de adquisición” del territorio y contempla un incremento en el gravamen al 25% desde el 1 de junio si no se alcanza un acuerdo. El despliegue europeo en Groenlandia, conocido como Operación Resistencia Ártica, fue calificado por la administración estadounidense de “amenaza para la seguridad mundial”.

El medio Europa Press señaló también que esta reacción arancelaria estadounidense se asemeja a las amenazas previas realizadas contra España, en ese caso vinculadas a la proporción del gasto en defensa asumido por el país ibérico. En tales situaciones, la Comisión Europea ha recordado constantemente que la política comercial conjunta es competencia exclusiva de Bruselas y que las posibles respuestas a los ataques comerciales a cualquier Estado miembro las coordina la institución en nombre de todos los socios de la Unión.

El portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, refirió en rueda de prensa el 5 de octubre, según reportó Europa Press, que la institución responderá “de manera adecuada” a cualquier medida tomada contra uno o varios de los Estados miembros. Ello supone que ningún país externo puede imponer legalmente aranceles específicos sobre un solo país de la Unión; sin embargo, sí existe la posibilidad de que se dirijan de manera indirecta a través de productos característicos de una nación europea. Por ejemplo, explicó el medio, el caso del aceite de oliva español podría ilustrar la aplicación de gravámenes dirigidos a dañar intereses concretos dentro de Europa aunque, en términos formales, el gravamen afecte a todo el bloque.

La situación generada en torno a Groenlandia pone en evidencia las tensiones existentes entre Estados Unidos y Europa en el terreno comercial y diplomático. Según informó Europa Press, la UE mantiene su intención de resolver la disputa a través de canales diplomáticos y de preservar tanto la integridad territorial como la autonomía política de sus miembros. Von der Leyen insistió en que las operaciones europeas responden a la necesidad de garantizar la seguridad en el Ártico y rechazó que estas acciones representen provocación o amenaza alguna.

Tanto los líderes institucionales europeos como los portavoces de la Comisión han reiterado que la protección de los principios del Derecho Internacional no es solo fundamental para el continente, sino también para el conjunto de la comunidad internacional. De acuerdo con la información de Europa Press, la respuesta europea ante la imposición unilateral de aranceles estadounidenses se orientará hacia una actuación cohesionada y coordinada, reafirmando la unidad del bloque ante eventuales medidas similares en el futuro.