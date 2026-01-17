La avalancha del vertedero en la isla filipina de Cebú deja ya 35 muertos

La avalancha ocurrida el pasado 8 de enero en el gran vertedero de la isla filipina de Cebú ha dejado ya 35 muertos, según el último balance de las autoridades locales este sábado.

El concejal Dave Tumulak ha informado a la cadena ABS-CBN del hallazgo de otros tres cadáveres más en las últimas horas entre toneladas de basura del vertedero de Binaliw y ahora solo falta un desaparecido por encontrar.

El colapso, que se llevó por delante a varios grupos de empleados de recogidas de residuos, fue provocado por la combinación de un fuerte terremoto que sacudió la isla en septiembre y las lluvias torrenciales que acompañaron al tifón 'Tino'.

El Ayuntamiento de Cebú declaró este pasado viernes 16 de enero como día de luto por las víctimas, así como el estado de calamidad, lo que permitió la liberación de fondos de respuesta rápida de la ciudad para financiar los servicios de recogidas de basura.