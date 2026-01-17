Agencias

Desaparecido en Indonesia un avión con once personas a bordo

Un avión ATR 42-500 Turboprop ha desaparecido durante un trayecto entre Yogyakarta y Makassar, en el sur de la isla de Sulawesi, cuando transportaba a once personas.

El aparato contactó por última vez a las 13.00 horas de este sábado cuando se encontraba sobre la región de Maros, cerca de Makassar, según las autoridades, que han puesto en marcha ya una operación de rescate, según recoge el diario 'The Jakarta Post'.

La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas) ha enviado a 25 especialistas repartidos en tres grupos para buscar el avión. "Nuestro personal está de camino hacia Leang-Leang", ha explicado el responsable de Basarnas en Makassar, Andi Sultan.

El avión pertenecía a la empresa Indonesia Air Transport y realizaba un servicio chárter para el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, según el portal de noticias Kompas.

