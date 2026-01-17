Alianza Verde alerta del "peligro" para el campo y el "alto coste social y ambiental" del Tratado de la UE con Mercosur

El partido político Alianza Verde ha alertado del "peligro" del acuerdo que se firmará hoy entre la Unión Europea y Mercosur por su alto "coste ambiental, social y económico" para el sector primario en España y en Europa.

"La Unión Europea asiste pasiva al desmontaje de la agenda verde mientras el negacionismo campa a sus anchas y aprueba de esta forma el Tratado con Mercosur que sólo va a acelerar los impactos ambientales y sociales de un acuerdo que es un peligro", ha expresado el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde.

Para Alianza Verde, este acuerdo supone un "peligro para el campo" y también un "alto coste medioambiental, social y económico", especialmente para "la selva amazónica, siempre amenazada, y cuando además vemos cómo se está debilitando y retrasando la ley contra la deforestación por parte de una Unión Europea que no deja de dar marcha atrás en sus políticas climáticas", insiste López de Uralde.

El responsable de Alianza Verde ha criticado también a la derecha comentando que "se erigen como defensoras del mundo rural mientras son negacionistas y cuando el peligro está aquí, en el acuerdo de Mercosur".

Además, el partido considera que los tratados de libre comercio adolece de "una absoluta opacidad" en su procedimiento de negociación. Además, critican que los principales beneficiarios de este acuerdo son empresas del sector automotriz, la industria química y los servicios, pero también el sector farmacéutico, agropecuario, energético, minero y la banca, en el caso de la Unión Europea, y a los grandes exportadores agropecuarios, en el caso de América Latina.

Igualmente, reprochan que estos tratados se han negociado de forma "absolutamente opaca", y de espaldas al Parlamento, tanto al Congreso de los Diputados, como en el Parlamento Europeo, que "no lo ha ratificado", aseguran.