Trump afirma que los manifestantes en Minnesota son "alborotadores" que están "bien pagados"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que los manifestantes que han salido a las calles en el estado de Minnesota para protestar contra las operaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) son "alborotadores" que están "bien pagados".

"En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales bien pagados", ha indicado en un mensaje publicados en redes sociales, agregando que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, "han perdido totalmente el control" y "no saben qué hacer".

"Si me veo obligado a actuar, se resolverá de forma rápida y eficaz", ha expresado el magnate republicano, que ha amenazado recientemente con invocar la Ley de Insurrección en su propio país y desplegar tropas si no cesan las protestas.

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados (DHS) ha afirmado este viernes que trabaja para colocar cámaras corporales a los agentes del ICE tras la muerte de Renee Nicole Good a manos de un miembro del ICE en Minneapolis, lo que ha desatado las citadas protestas no solo en el estado, sino también en otros puntos del país.

La subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento, Tricia McLaughlin, ha asegurado en una entrevista con la cadena CNN que una legislación firmada en julio por el presidente estadounidense, Donald Trump, ofrece al DHS un "aumento sin precedentes en la financiación para contratar y equipar a los agentes" del ICE.

La Administración Trump ha enmarcado lo sucedido en Minneapolis como "violencia doméstica" y ha defendido que los vídeos difundidos durante el momento en el que el agente dispara varias veces contra la mujer no muestran lo que ocurrió, insistiendo en que la mujer "acosó a las fuerzas del orden y utilizó su vehículo como arma mortal".

Varios expertos citados por la cadena CNN apuntan a que la decisión del agente Jonathan Ross, autor de los disparos contra Good, de grabar la conversación con la mujer con su teléfono móvil podrían haber afectado a su capacidad para responder adecuadamente al incidente.