Las mandatarias de Italia y Japón se reúnen entre expectativas de acuerdos estratégicos

(Actualiza con declaraciones iniciales de Meloni en la apertura de la cumbre)

Tokio, 16 ene (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se reunió este viernes en Tokio con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, un encuentro en el que se espera que las dos únicas mandatarias mujeres del G7 firmen acuerdos relacionados con el fortalecimiento de las cadenas de suministro de bienes estratégicos, como el gas natural licuado.

"Soy la primera líder europea que viene aquí desde que usted asumió el cargo, y vamos a aprovechar para elevar una vez más nuestras relaciones bilaterales al nivel de asociación estratégica especial", dijo Meloni a Takaichi en sus declaraciones iniciales a la apertura de la cumbre.

Meloni llegó ayer al archipiélago en el marco de una visita oficial que finalizará el sábado, y tras ser recibida por Takaichi en la sede del Gobierno, subrayó la alianza entre ambos países en el 160 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales.

"Italia y Japón comparten sustancialmente el mismo planteamiento de fondo sobre algunos de los grandes desafíos globales que estamos afrontando", dijo.

La mandataria ultraderechista italiana mencionó específicamente el "gobierno de la inmigración" como uno de los puntos en común con Takaichi, una cuestión central en Japón que ha impulsado la popularidad de partidos de extrema derecha como Sanseito, y a la que la mandataria nipona ha señalado que podría responder endureciendo la política de extranjería.

Ambas mandatarias afirmaron ayer en un editorial conjunto, publicado en el diario italiano Il Corriere della Sera y el japonés Nikkei, que con este encuentro aspiran a lograr un "salto cualitativo" en las relaciones bilaterales y desarrollar "sectores cruciales".

Aunque ni Japón ni Italia han revelado qué esperan obtener en concreto durante el encuentro, más allá de querer abordar un amplio abanico de cuestiones internacionales y regionales, la agencia de noticias nipona Kyodo apuntó este viernes que buscarán fortalecer las cadenas de suministro de bienes críticos, con el objetivo de contrarrestar la creciente influencia de China.

Así, dijo Kyodo citando a una fuente cercana a las conversaciones, ambas líderes conservadores podrían acordar promover cadenas de suministro de minerales críticos, así como profundizar los lazos entre el Mediterráneo y la región del Indopacífico, y a aumentar la colaboración de defensa entre Italia y Japón.

Ambos países mantienen ya una relevante cooperación, junto con el Reino Unido, en el desarrollo de un prototipo de cazabombardero en el marco del programa GCAP (Global Combat Air Programme), que esperan tener listo en 2035.

El diario japonés Yomiuri Shimbun señaló además que Meloni y Takaichi reafirmarán su compromiso en el sector energético, con la posible firma de un acuerdo estratégico sobre gas natural licuado (GNL), según el que la energética italiana Eni se compromete a suministrar GNL a Japón en caso de emergencia.

Meloni continuará el sábado su visita oficial reuniéndose en la Embajada de Italia en Tokio con los máximos responsables de las principales empresas japonesas, con quienes intercambiará puntos de vista para fomentar nuevas asociaciones industriales y un aumento de las inversiones en Italia.

Takaichi y Meloni, ambas conservadoras, son actualmente las únicas dos mujeres mandatarias del G7, y su cálido abrazo en los márgenes de la última cumbre del G20 en Sudáfrica, el pasado noviembre, fue uno de los momentos más comentados del encuentro. EFE

(foto)